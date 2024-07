Klimatológ M. Lapin: Máme za sebou rekordne teplý polrok

Bratislava 2. júla (TASR) - Skončil sa jún a Slovensko má za sebou rekordne teplý prvý polrok roka 2024. "Keď hodnotíme priemernú teplotu za mesiace január až jún, môžeme jednoznačne tvrdiť, že ide o výrazne najteplejší prvý polrok v histórii meteorologických meraní na Slovensku," uviedol pre TASR klimatológ Milan Lapin.



"Sezóna prvých šiestich mesiacov roku 2024 mala priemer teploty vzduchu približne o 4 stupne Celzia vyšší, ako bol priemer z obdobia 1961 - 1990 a približne o 3 stupne Celzia vyšší, ako je priemer nového operatívneho normálu z obdobia 1991 - 2020," informoval Lapin, ktorý je emeritným profesorom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.



Ako dodal, prvý polrok 2024 bol výrazne teplejší ako doterajší rekord z prvej polovice roka 2007 - v Hurbanove o 0,7 stupňa Celzia, v Košiciach o 0,4 stupňa Celzia, v Poprade o 0,6 stupňa Celzia a v Oravskej Lesnej dokonca o 1,0 stupeň Celzia.



"Tohtoročný jún bol tiež ďalším z mesiacov s výrazne kladnou odchýlkou od štandardného dlhodobého priemeru 1961 - 1990 a aj od nového operatívneho normálu z obdobia 1991 - 2020. Pred rokom 2000 by bol tohtoročný jún najteplejším od začiatku pozorovaní, no od roku 2000 sa vyskytlo viacero relatívne teplejších júnov. V dôsledku toho bol jún 2024 v Hurbanove až siedmy najteplejší, v Košiciach šiesty až ôsmy najteplejší, v Poprade piaty a v Oravskej Lesnej tretí až štvrtý najteplejší od začiatku pozorovaní," vysvetlil odborník.



Na rekordne vysokej priemernej teplote prvého polroka 2024 sa podpísali aj ostatné mesiace, predovšetkým február. V Hurbanove dosiahla jeho priemerná teplota až 9,1 stupňa Celzia, čo znamená, že bol o 8,7 stupňa Celzia teplejší v porovnaní s dlhodobým priemerom rokov 1901 až 2000.



"Bude zaujímavé sledovať, či rok 2024 bude na Slovensku, na severnej pologuli a aj v priemere na celej Zemi doteraz najteplejším rokom v histórii meteorologických pozorovaní, teda od roku 1850. A to napriek tomu, že El Niňo skončilo pred vyše mesiacom a v auguste 2024 zrejme nastúpi nová studená epizóda La Niňa v rovníkovej časti Tichého oceánu. Z operatívnych údajov vyplýva, že priemer teploty vzduchu na celej Zemi a aj na severnej pologuli je v sezóne január až jún 2024 stále rekordne vysoký," doplnil Lapin.