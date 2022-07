Klimatológ: Sucho je jeden z najvážnejších dôsledkov klimatickej zmeny

Bratislava 18. júla (TASR) - Sucho je jedným z najzávažnejších dôsledkov klimatickej zmeny. Modely do konca júla nepredpovedajú významnejšie celoplošné zrážky, nanajvýš búrky, ktoré však zmierňujú sucho len v lokalitách, kde sa vyskytnú. Pre TASR to uviedol klimatológ Pavel Matejovič.



"Klimatické scenáre na tento problém upozorňujú už minimálne 30 rokov. S prejavmi sucha sme konfrontovaní každoročne, ale toto leto nadobudlo katastrofálne rozmery, pričom na tretine územia Slovenska panuje extrémne sucho a zďaleka sa nekončí," skonštatoval Matejovič. Je podľa neho pravdepodobné, že extrémne sucho môže postupne zasiahnuť viac ako polovicu Slovenska.



Klimatológ vysvetľuje, že sucho ešte viac umocňujú vysoké teploty, ktoré zvyšujú výpar. "V prípade vysokých teplôt by nemuseli stačiť ani normálne zrážkové úhrny, no aktuálne sme konfrontovaní so situáciou, že prší menej ako zvyčajne," poznamenal.



Takmer na celom Slovensku sa od začiatku tohto roka zvyšuje zrážkový deficit. Je podľa Matejoviča veľa lokalít, kde deficit pôdnej vlahy dosahuje aj viac ako 60 milimetrov. Najväčší deficit je na východe Slovenska.



Ďalší vývoj sucha závisí od zrážok, ktoré spadnú v auguste a septembri, tvrdí klimatológ. "V prípade, že ani v týchto mesiacoch sa výdatnejšie zrážky nevyskytnú, sucho môže nadobudnúť bezprecedentný charakter. Nebude zasiahnutá iba vegetácia, ale mnohé oblasti budú mať problémy so zásobovaním pitnou vodou," povedal. Matejovič zároveň upozornil, že voda bude v takom prípade na prídel. V súčasnosti sú lokality, ktoré trpia nedostatkom pitnej vody.