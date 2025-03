Klimatológ: Zima bola od roku 1881 tretia najchudobnejšia na zrážky

Bratislava 22. marca (TASR) - Počas zimy 2024/2025 sa veľmi výrazne na Slovensku prejavilo sucho. Na piatkovej (21. 3.) tlačovej konferencii to uviedol klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško s tým, že sucho v tomto období nebýva obvyklé, no na Slovensku bolo prítomné počas celej zimy.



"Táto zima bola od roku 1881 tretia najchudobnejšia na zrážky," skonštatoval Faško s tým, že nedostatok zrážok bol celoslovenský a všadeprítomný.



V decembri bolo podľa Faška najmenej zrážok napríklad v Partizánskej Ľupči, Gánovciach a Ružomberku. Viac zrážok bolo v oblasti Bielych Karpát. Pokračoval, že v januári zaznamenali najmenej zrážok v oblasti Podunajskej nížiny. Naopak najviac zrážok bolo na krajnom severovýchode Slovenska a aj v oblasti Nízkych Tatier. Vo februári bolo málo zrážok na západe Záhoria a najviac na východe SR a v okrese Žarnovica, priblížil klimatológ. "Na niektorých meteorologických staniciach nedosiahol úhrn zrážok pravidelne ani desať milimetrov," povedal Faško.



V minulom roku bolo podľa odborníka na niektorých meteorologických staniciach rekordne málo dní so snehom. "Vo všeobecnosti počet dní so snehovou pokrývkou na Slovensku ubúda," podotkol.