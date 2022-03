KLUS: Rusko sa dostáva do izolácie, akú ešte nikdy nezažilo

Otázka pre Martina Klusa

Ako je Slovensko pripravené na migračnú vlnu?

-Prvé dni ukazujú, že sme pripravení. Samozrejme, vždy by sa dalo pripraviť aj lepšie, koordinácia sa ešte musí vyprecizovať. Ale som veľmi rád, že k nám prichádza z celej Európskej únie množstvo ďakovných správ o tom, že si veľmi vážia, aký postoj zaujalo Poľsko, Slovensko, Rumunsko, ale do istej miery aj Maďarsko a sme pripravení riešiť humanitárnu situáciu v maximálnej možnej miere. Som šťastný, keď vidím, koľko ľudí ponúka ubytovanie, najmä pre matky s deťmi.-

Bratislava 1. marca (Teraz.sk) – Tak, ako je bezprecedentný vojenský útok Ruskej federácie na svojho ukrajinského suseda, sú nevídané aj sankcie uvalené na Rusko štátmi demokratického sveta. V diskusii na TASR TV to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus (SaS).tvrdí Klus.priznal.Dodal, že práve z tohto dôvodu vyvinuli štáty Európskej únie enormné diplomatické úsilie, aby konfliktu predišli. Táto snaha však bola podľa Klusa jednostranná a Rusko bolo zrejme od začiatku rozhodnuté pre masívny vojenský útok.konštatoval Klus.Vojenskou intervenciou podľa neho štáty NATO Ukrajine pomôcť nemôžu, lebo vojna Severoatlantickej aliancie s Ruskou federáciou by mohla skončiť jadrovou katastrofou. Na druhej strane podľa neho stále rastie objem iných druhov pomoci napadnutému štátu, od humanitárnej a finančnej až po dodávky zbraní.pripomenul Klus.Ukrajinský národ je podľa Klusa mimoriadne odhodlaný a politicky zjednotený tak, ako nikdy predtým.tvrdí.Reputácia Ruska ako partnera do rokovaní podľa Klusa po napadnutí Ukrajiny mimoriadne utrpela, napriek tomu je však cesta diplomacie vždy lepším riešením ako vojnový konflikt.povedal.Rokovacie pozície oboch štátov sú dnes podľa Klusa diametrálne odlišné.pripomenul. Rusko podľa neho zrejme počíta aj s definitívnym zakotvením Krymu, prípadne aj Doneckej a Luhanskej oblasti do Ruskej federácie.podčiarkol Klus.