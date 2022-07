KLUS: Na vyriešenie koaličnej krízy máme mesiac

Konflikt na Ukrajine

Bratislava 28. augusta (Teraz.sk) – Omnoho väčším problémom ako osobné vzťahy lídrov SaS a OĽaNO bol úplný rozpad pravidiel fungovania vládnej koalície, vrátane nedodržiavania koaličnej zmluvy. V diskusii TASR TV to na margo koaličnej krízy povedal štátny tajomník MZVaEZ a podpredseda SaS Martin Klus.Tento pohľad podľa neho reflektuje aj uznesenie Republikovej rady SaS, ktoré požaduje vypracovanie novej koaličnej zmluvy.tvrdí Klus.Nová koaličná zmluva by podľa neho mala reflektovať aktuálne politické pomery a mala by byť napísaná tak, aby ju jednotliví aktéri vedeli po zvyšok volebného obdobia dodržiavať. Pôvodná koaličná zmluva bola podľa Klusa písaná v marci 2020, kedy boli štyria koaliční partneri so štyrmi poslaneckými klubmi.povedal.Ak by SaS ostala členom vládnej koalície, Klus si nevie predstaviť, že by na návrh opozície hlasovala za odvolanie niektorého člena vlády. Ak sa ale bude realizovať variant demisie členov vlády a odchodu strany do opozície, situácia sa zmení.konštatoval. SaS by si v takom prípade musela vybrať, či chce smerovať k predčasným voľbám alebo podporovať menšinovú vládu. „A či by takáto podpora niesla aj náš záväzok nehlasovať spolu s ostatnou opozíciou, v tomto prípade naozaj veľmi radikálnou opozíciou, za odvolanie niektorých členov vlády,“ konštatoval Klus.Na otázku, či je možné v dohľadnej dobe očakávať návrat ukrajinskej a ruskej strany k rokovaniam o ukončení vojny Klus odpovedal, že to nie je pravdepodobné.konštatoval s tým, že takáto východisková pozícia je pre Ukrajinu neprijateľná. Ak by západná pomoc umožnila Ukrajine postupne vyrovnať vojenskú prevahu Ruskej federácie, prejsť do protiútoku a začať získavať niektoré územia späť, šancu na rozhovory by to podľa Klusa zvýšilo.Zároveň zdôraznil, že ruský prezident Vladimír Putin môže vojnu ukončiť kedykoľvek príkazom na stiahnutie svojich vojsk z územia susedného štátu. Aj keď by takýto scenár umožnil postupné uvoľnenie sankcií a začiatok obchodovania, ktoré potrebujú obe strany, Klus ho v tomto čase nepokladá za reálny. Sankcie však podľa neho postupne zhoršujú ekonomickú situáciu v Rusku. Za dobrú správu pokladá Klus aj to, že Ukrajina vykazuje aj piatich mesiacoch konfliktu schopnosť sa brániť.pripomenul Klus.