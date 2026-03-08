< sekcia Import
KMC: Pomoc pre ženy nedosahuje ani na polovicu odporúčaní Rady Európy
Rezort práce pre TASR uviedol, že zariadenia poskytujúce pomoc ženám a ich deťom podporuje každoročne prostredníctvom dotácií na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Kapacity služieb pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku nedosahujú ani polovicu úrovne odporúčanej Radou Európy. Upozornilo na to Koordinačno-metodické centrum (KMC) pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR tvrdí, že zariadenia každoročne podporuje dotáciami a zároveň v spolupráci s inštitútom realizuje výskum dostupnosti týchto služieb, ktorého výsledky majú byť známe na jar 2027.
„KMC pre prevenciu násilia na ženách na základe monitoringu dostupnosti podporných špecializovaných služieb dospelo k zisteniam, že počet poradenských centier a kapacita v bezpečných ženských domoch na Slovensku dlhodobo nedosahuje ani 50 percent z kapacity odporúčanej Radou Európy a regionálne rozdiely sú dramatické,“ uviedla Viera Böttcher z KMC. Výzvou je tak podľa nej vyrovnanie dramatických rozdielov v dostupnosti služieb medzi jednotlivými krajmi a zväčšenie kapacít na celoslovenskej úrovni.
Rezort práce pre TASR uviedol, že zariadenia poskytujúce pomoc ženám a ich deťom podporuje každoročne prostredníctvom dotácií na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Vlani podľa ministerstva podporil 20 organizácií sumou 1,5 milióna eur. „Bezpečné ženské domy a poradenské centrá tak dostali finančnú pomoc, ktorá im umožnila ďalej fungovať,“ uviedol rezort.
Dotácie boli podľa ministerstva určené najmä na mzdy zamestnankýň zariadení, právne a psychologické poradenstvo, psychoterapiu či ďalšie podporné služby. „Zároveň sme dotáciou podporili aj výdavky na nájomné, stavebné úpravy priestorov a materiálové výdavky, ktoré organizácie potrebovali,“ dodal.
Podľa Böttcher musí štát garantovať, aby ženy a dievčatá mali dostupnú právnu pomoc, účinnú ochranu a spravodlivé mechanizmy ochrany a nápravy v súlade s medzinárodnými štandardmi ľudských práv. „Zabezpečme, aby aj na Slovensku mali ženy a dievčatá prístup k spravodlivosti, ktorá je rodovo citlivá a zohľadňuje ich potreby aj následky traumatizácie, ak boli vystavené násiliu,“ dodala a vyzvala aj na podporu ženských a feministických organizácií, ktoré bojujú za práva žien.
MPSVR informovalo, že v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny realizuje výskumnú úlohu zameranú na mapovanie dostupnosti poradenských centier a ubytovacích kapacít pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Výsledky projektu by mali byť známe na jar 2027.
Rezort zároveň spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti na transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únii o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. „Oddelenie rodovej rovnosti začalo už v roku 2025 s iniciatívou, v rámci ktorej navštevuje zariadenia núdzového bývania a poradenské centrá. Závery z týchto návštev pomáhajú zmapovať praktické potreby týchto zariadení a budú predmetom ďalšej diskusie pri transpozícii spomínanej smernice,“ ozrejmilo ministerstvo.
