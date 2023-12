Kniha Dušana Dušeka o úplne obyčajných veciach, ktoré sú krásne

Bratislava 1. decembra (OTS) - Deti v daždi sú autorovým hĺbavým návratom do nedávnej minulosti – jeho, aj našej. Kniha plná krásnych ilustrácií vyšla vo Vydavateľstve SLOVART.Titul Deti v daždi je kalendárom, aj keď trochu iným, takmer opačným, je to kalendár minulého času.v ňom prostredníctvom záznamov a zápiskov zachytáva obdobie od januára 2020 po december 2021, ktoré bolo poznačené pandémiou a sociálnou izoláciou. Vytvára obraz blízkej minulosti, opisuje konkrétne, zväčša neveselé udalosti, hľadá v nich súvislosti a smeruje k výstrahe či skôr prosbe, aby sme sa poučili zo svojich zážitkov a chránili to najcennejšie, čo máme: svoje deti. Ide o ich životy. V závere knihy si autor pre čitateľa pripravil aj prídavok pre rok 2022.“ Úryvok z knihy Deti v daždi Knihu veľmi príjemne dopĺňajú dobové ilustrácie – použité z Veľkého poučno-zábavného kalendára obrázkového pre každodennú potrebu z roku 1910, so zalomením a grafickou úpravou odje slovenský básnik, prozaik, filmový scenárista, autor rozhlasových hier a literatúry pre deti a mládež, pedagóg a redaktor. Svoje literárne diela začal publikovať od roku 1964 v časopisoch (Mladá tvorba, Slovenské pohľady, Romboid, Kamarát, Slniečko a i.). Knižne debutoval v roku 1972 so zbierkou poviedok Strecha domu. Za svoju tvorbu získal niekoľko literárnych ocenení a je aj držiteľom štátneho vyznamenania – Pribinov kríž I. stupňa.Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli autorovi tieto knihy: Náprstok (1985, 2005), Pešo do neba (2000, Zima na ruky (2006), Holá veta o láske (2010), Melón sa vždy smeje (2013), Gombíky zo starej uniformy (2014) a Ponožky pred odletom (2015), Strih vetra (2018), Potok pod potokom (2021).Napísal aj knihy pre deti: Babka na rebríku (2009), Pištáčik (2016), niekoľko filmových scenárov a rozhlasových hier.