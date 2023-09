Kniha Priateľ, partner, spojenec opisuje slovensko-americké vzťahy

Bratislava 14. septembra (TASR) - Príbeh slovensko-amerických vzťahov od Nežnej revolúcie po dnešok prináša v novej knihe Priateľ, partner, spojenec bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš. Publikáciu, ktorá vznikla pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Spojenými štátmi, uvedú do života vo štvrtok v Bratislave.



"Ide o tretie rozšírené vydanie. Publikácia prvýkrát vyšla v roku 2010 pri príležitosti 20. výročia od zmien a príchodu prvého amerického diplomata k nám. Druhé vydanie bolo publikované v roku 2018 k storočnici vzniku Československa," povedal pre TASR Demeš.



V troch slovách - priateľ, partner, spojenec sa podľa neho skrýva vzťah, ktorý je medzi SR a USA. "Tieto tri vzťahové polohy často akcentujú aj diplomati, či už americkí pôsobiaci na Slovensku, alebo slovenskí diplomati pôsobiaci vo Washingtone," poznamenal Demeš k názvu knihy, ktorú vydala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA).



Podľa Demeša je publikácia rozšírená o päť mimoriadne komplikovaných rokov spôsobených koronakrízou, ale aj vojnou, ktorá prepukla u našich východných susedov. "Navyše do rétoriky viacerých vplyvných slovenských predstaviteľov začali prenikať antiamerické naratívy," dodáva autor knihy. "V tomto období došlo aj k zásadným politickým zmenám, v Spojených štátoch Donalda Trumpa vystriedal Joe Biden a na Slovensku nastúpila do kresla prezidenta prvá žena," hodnotí Demeš s tým, že kniha zachytáva aj zmeny na postoch ministra zahraničných vecí v USA a na Slovensku.



"Zvlášť u nás za posledných päť rokov sa vystriedali štyria ministri zahraničných vecí - Miroslav Lajčák, Ivan Korčok, Rastislav Káčer a Miroslav Wlachovský. Zhodnou okolností Ivan Korčok prišiel do kresla ministra zahraničia priamo zo Spojených štátov, kde bol veľvyslancom. Rovnako ním bol v minulosti Rastislav Káčer," pripomína Demeš, ktorý v knižnej novinke opisuje aj komplikácie spojené s prijímaním dohody o obrannej spolupráci (DCA).



Bilingválna, slovensko-anglická publikácia je bohato ilustrovaná fotografiami diplomatov a kľúčových politických predstaviteľov. Knihu uvedú do života minister zahraničných veci a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský a americký veľvyslanec na Slovensku Gautam A. Rana, ktorý k nej napísal so svojím náprotivkom, veľvyslancom SR v USA Radovanom Javorčíkom, predslov. Prístupná bude po uvedení aj na webe SFPA.