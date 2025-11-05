Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kniha Tisíc Páleníc 2 poteší každého, kto mal niekedy zapnuté rádio

Od začiatku októbra tohto roku si môžete na Rádiu Slovensko opäť vychutnávať premiérové časti obľúbenej rozhlasovej relácie Pálenica Borisa Filana

Bratislava 5. novembra (OTS) - Od začiatku októbra tohto roku si môžete na Rádiu Slovensko opäť vychutnávať premiérové časti obľúbenej rozhlasovej relácie Pálenica Borisa Filana. A čo môže byť lepšie, ako túto skvelú správu osláviť novou knihou?

Novinka Borisa Filana Tisíc Páleníc 2 voľne nadväzuje na jeho minuloročný bestseller Tisíc Páleníc. Je plná fejtónov, zamyslení a rozhovorov, ktoré s rozhlasovou Pálenicou úzko súvisia. Každý, kto si niekedy Pálenicu vypočul, vie, že texty Borisa Filana sú jedinečné. Veď kto iný by dokázal vypointovať spomienky a príbehy lepšie ako on? Pri čítaní vám navyše zaručene bude v ušiach znieť jeho nezameniteľný hlas.

Na čo sa v knihe Tisíc Páleníc 2 môžete tešiť? Nájdete v nej napríklad rozhovory s lekárkou z trópov Evou Augustínovou, hudobníkom Mariánom Čekovským, Júliusom Fosthofferom, odborníkom na všetko, čo teší, kadiaľ tečie, aj so sexuologičkou Laurou Janáčkovou. A okrem toho pútavé texty o neandertálcoch, hromoch a bleskoch, zázračných zemiakoch aj o veľkej tragickej láske geniálnej Marie Curie-Skłodowskej.

O autorovi


Boris Filan je absolvent dramaturgie a scenáristiky na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Cestoval po svete a svoje zážitky opísal v šiestich knihách série Tam Tam. Je držiteľom prestížnej Ceny E. E. Kischa za publicistiku. V televízii mal svoju talkshow Gala-Gala, v rozhlase už niekoľko rokov vysiela Pálenicu, program pre tých, ktorým to páli. V roku 2011 získal cenu Krištáľové krídlo za literatúru. Vydal tri zbierky poézie a svojich pesničkových textov (Túlavý psík, 69 textov a Kamalásky). Vo Vydavateľstve SLOVART mu vyšla čitateľsky úspešná próza Wewerka, román Klimtov bozk, ktorý získal cenu Kniha roka 2010, poviedkové knižky Bratislavské krutosti, PrešpoRock, Raba Suli Bratislava III., Zabíjačka a iné rozkoše, Po vtákoch, Hodina človečiny, kniha duchovných dialógov Rozhovor Majstra s hlúpym žiakom a výber najlepších filanoviek Cesta okolo seba. Svoje zážitky z ciest opísal v knihách Vodka, duša, kaviár, Umenie zablúdiť, Rozhovor s tigrom, Káva od Felliniho a Cigary idú do neba. V roku 2020 spolu so synom Oliverom vydali knihu Nebo, peklo, hrajPortál TERAZ.sk o zložitom, ale krásnom vzťahu otca a syna. V roku 2024 vyšla prvá kniha textov z obľúbenej rozhlasovej relácie s názvom Tisíc Páleníc.

