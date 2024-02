Knižný publicista odporúča, čo sa oplatí prečítať v roku 2024

Hľadáte konkrétny knižný titul? Skúste knižné second handy. Foto: Knihobot

Bratislava 7. februára (OTS) - Začiatok roka je pre knihomoľov obvykle plný očakávania, ale aj prepočítavania. Na jednej strane je radosť z nových kníh, na druhej treba brať na zreteľ ich cenu a v neposlednom rade vyvstane otázka kam s novými knihami. Čo sa oplatí prečítať si v roku 2024 a ako sa vysporiadať s neraz priam Sophiinou voľbou, čo si nechať a čo posunúť ďalej, poradil známy knižný publicista Róbert Dyda.V súčasnosti pribúdajú čitatelia, ktorí sú natoľko jazykovo zdatní, že nepotrebujú preklady. Začnime preto svetovou literatúrou.začína zoznam odporúčaných kníh knižný odborník Róbert Dyda. Zaujímavé podľa neho môžu byť aj zápisky britského spisovateľa s indickými koreňmi(Knife), ktorý si pre seba zdokumentoval mesiace potom, keď ho na akcii v New Yorku pichol do krku libanonský atentátnik a oslepil na jedno oko.Minulý rok knižným trhom zatriasli spomienky princa Harryho Náhradník, ktoré sú mimochodom v knižných second handoch a na knižných bazároch veľmi dobre predajné, teraz to môžu byť. K očakávaným favoritom patrí tiež novinka amerického spisovateľa Amora Towlesa, ktorý je zbierkou poviedok z prostredia New Yorku na prelome tisícročia a jednej z Los Angeles roku 1938. Kniha vyjde začiatkom apríla, zatiaľ v angličtine.pridávasvoj overený tip.Komu učaril žáner fantasy, na toho na konci januára čaká tretia časť série Mesto luny Sarah. J. Maas . Pre tých, čo dávajú prednosť prekladom, je v ponuke ďalší psychotriler Sebastiana FitzekačiLucindy Riley, autorky osemdielnej série Sedem sestier. Kto si zamiloval J.K. Rowlingovú ako Roberta Galbraitha, sa môže tešiť naa pre fanúšikov sci-fi jeIsaaca Asimova viac-menej povinnosť.dopĺňa zoznam odporúčaníZahraničná ponuka bude teda podľa všetkého bohatá, čo však čaká na tých, ktorí sa zameriavajú len na domácu tvorbu?s úsmevom dodávaa dodáva:O zaujímavé tituly v roku 2024 teda rozhodne nebude núdza. Lenže s príchodom noviniek logicky nastupuje dilema, čo urobiť s tými, čo už máme na policiach. Nežijeme v nafukovacích bytoch a aj ten najväčší milovník kníh sa raz dostane do situácie, že už nové knihy nemá jednoducho kam dávať. Naozaj je potrebné mať všetko, čo sme si kedy kúpili?priznávaManažérka expanzie Knihobotujeho slová upresňuje:Pri selekcii kníh odporúča odborník na knihy postupovať takto:- začnite titulmi, ktoré vás sklamali alebo nezaujali,- vytrieďte dovolenkové či sviatkové „jednohubky“. V takýchto prípadoch jedenkrát a dosť nie je žiadnym prečinom,- rovnako tak nemusí padať prach na diela, ktoré obsahujú zastarané informácie a neslúžia už ani ako svedok doby.dodáva