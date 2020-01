Bratislava 19. januára (TASR) – Koaličné i opozičné strany odmietajú povolebnú spoluprácu s ĽSNS po februárových parlamentných voľbách. Uviedli to lídri strán počas víkendových diskusných relácií.



Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko opäť potvrdil, že nepôjde do koalície s ĽSNS. Spájanie s Marianom Kotlebom šéf národniarov niekoľkokrát odmietol, podľa neho je národný hlas daný ĽSNS stratený. Spoluprácu s ĽSNS rovnako vylúčil aj líder mimoparlamentnej strany Za ľudí a exprezident Andrej Kiska.



Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár má síce niekoľko zásadných podmienok na vstup do povolebnej koalície, zo spolupráce však vylúčil okrem vládnej strany Smer-SD aj ĽSNS. Poslanec NR SR Erik Tomáš (Smer-SD) vyhlásil, že s ĽSNS nepôjde do koalície nikto. Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý považuje za najdôležitejšie okrem iného zabrániť vláde fašistov. Spoluprácu s ĽSNS dlhodobo odmieta aj vládny Most-Híd a opozičná SaS.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.