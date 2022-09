KOLLÁR: Ak neprejde rozpočet, končíme. V provizóriu vládnuť nebudeme

Otázka pre Boris Kollára

Aké sú podmienky podpory menšinovej vlády zo strany vášho hnutia?

-Keď príde nový minister, chceli by sme, aby sa zaoberal exekučnou amnestiou. Lebo pani Kolíková sa zaoberala iba sama sebou. Chceme pomôcť gastro a cestovnému ruchu, ktorý bol najviac postihnutý pandémiou a teraz ich ešte postihnú ceny energie. Chceme presadiť aj rodičovský bonus.-

Bratislava 12. septembra (Teraz.sk) – Hraničnou situáciou, ktorá preverí schopnosť menšinového kabinetu pokračovať vo vládnutí, bude hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok. V TASR TV to povedal predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár.Ak by zákon o štátnom rozpočte v parlamente neuspel, Slovensko začne nasledujúci rok v rozpočtovom provizóriu.povedal Kollár.Dodal, že tri koaličné strany majú aktuálne podporu 70 poslancov a zvyšných šesť, ktorí im chýbajú do parlamentnej väčšiny, budú musieť hľadať medzi nezávislými alebo opozičnými poslancami.odhadol.Napríklad v prípade zákonov určených na pomoc občanom s rastúcimi cenami energií by si Kollár vedel predstaviť aj širokú podporu väčšiny politického spektra.povedal.Problém podľa neho nie je iba s cenami energií pre domácnosti, ale aj pre podniky.povedal. Podľa Kollára by Slovensko malo prijímať tvrdé opatrenia po vzore krajín, ktoré plánujú obmedziť vývoz elektrickej energie, a to aj za cenu hrozby neskorších sankcií.vyhlásil Kollár.S neistotou ohľadom reálnej dĺžky zvyšku volebného obdobia sa podľa neho spája aj problém s oslovovaním odborníkov na ministerské posty uvoľnené nominantmi SaS.povedal na margo stále uprázdneného miesta šéfa rezortu školstva.O to cennejší je podľa neho fakt, že sa podarilo nájsť vysoko kvalifikovaných kandidátov na posty ministrov hospodárstva, spravodlivosti a zahraničných vecí.povedal. Kandidátom na ministra hospodárstva je Karel Hirman. Ministerstvo spravodlivosti by mohol viesť Viliam Karas a rezort zahraničia Rastislav Káčer.povedal Kollár na margo Rastislava Káčera.Minister spravodlivosti bude zasa musieť uviesť do života reformu, ktorá je podľa Kollára pripravená zle.povedal. Za životaschopné považuje vytvorenie Najvyššieho správneho súdu SR.povedal Kollár, ktorý v reforme očakáva korekcie.Najťažšiu úlohu bude mať podľa neho nový minister hospodárstva.povedal s poukazom na rastúcu energetickú krízu v Európe.