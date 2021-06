KOLLÁR: Cieľom Sme rodina je udržať koalíciu a plniť predvolebné sľuby

Kolúzna väzba

Bratislava 17. júna (Teraz.sk) – Cieľom hnutia Sme rodina je postupne plniť sľuby, ktoré dalo občanom v predvolebnej kampani v roku 2019, vrátane výstavby nájomných bytov a exekučnej amnestie. Z tohto dôvodu je prirodzeným cieľom hnutia udržanie vládnej koalície a plnenie Programového vyhlásenia vlády. V diskusii na TASR TV to povedal predseda parlamentu a zároveň hnutia Sme rodina Boris Kollár.Aj z tohto dôvodu napokon ani jeden z poslancov hnutia nepodporil vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO.zdôraznil Kollár.So situáciou v rezorte vnútra však spokojní v žiadnom prípade nie sú.naznačil Kollár.tvrdí. Dodáva, že proti tomu aktuálna vláda celkom jednoznačne ide a je to správne.vyhlásil Kollár.dodal.Do procesu preverovania týchto podozrení by podľa neho politici zasahovať nemali.zdôraznil Kollár.Na otázku, či je na Slovensku spochybnený právny štát, Kollár odpovedal, že podľa neho bol spochybnený počas vlády Roberta Fica.zhrnul.Za príkladzákonných možností považuje Kollár aktuálnu prax ukladania kolúznej väzby.tvrdí Kollár.Kolúzna väzba podľa neho nesmie byť vnímaná ako druh trestu.povedal Kollár.S ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) sa preto dohodli na legislatívnych zmenách pri úprave kolúznej väzby, pričom Sme rodina zatiaľ ponecháva v hre aj vlastný, poslanecký návrh novely.povedal Kollár.Spolu s ministerkou Kolíkovou pripravujú v aktuálnom čase aj zvýšenie minimálnej časti platu, na ktorú nebude môcť exekútor dlžníkovi siahnuť.povedal.Hnutie však stále pracuje aj na veľkej exekučnej amnestii.povedal Kollár.Ak sa podarí úspešne zavŕšiť rokovania s koaličnými partnermi, chcel by legislatívne pripraviť systém na výstavbu nájomných bytov do septembra.tvrdí Kollár s tým, že do rokov 2023-24 by na základe tohto systému mohli súkromné subjekty postaviť 10-20 000 bytov so štátom garantovanou nízkou cenou nájomného.