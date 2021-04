KOLLÁR: Dôvodom na urýchlenie riešenia situácie v SIS sú aj Vrbětice

Vládna kríza

Bratislava 23. apríla (Teraz.sk) – Situáciu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá v tejto chvíli nemá dvoch z troch členov najužšieho vedenia, by bolo vhodné urýchlene riešiť aj v kontexte diania v Českej republike a kauzy Vrbětice. V diskusii na TASR TV to povedal predseda parlamentu a zároveň hnutia Sme rodina Boris Kollár.Dodal, že jeho hnutie už vybralo meno vhodného kandidáta na predsedu SIS priamo zvnútra tejto inštitúcie a prerokovalo ho s premiérom Eduardom Hegerom, aj lídrom najsilnejšej vládnej strany Igorom Matovičom (obaja OĽaNO).Na otázku, či išlo o aktuálneho námestníka SIS Michala Aláča, Kollár reagoval, že meno potvrdzovať zatiaľ nebude, lebo by to nebolo korektné voči prezidentke Zuzane Čaputovej. Ak totiž kandidát hnutia Sme rodina uspeje na pohovore u premiéra, bude mať práve hlava štátu právo sa rozhodnúť, či ho do funkcie vymenuje.konštatoval Kollár.Dôveru k bývalému riaditeľovi SIS, aktuálne obvinenému v korupčnej kauze, však hnutie Sme rodina nestratilo.povedal Kollár.dodal.Snaha hnutia Sme rodina zmeniť legislatívnu úpravu kolúznej väzby podľa Kollára nesúvisí s Pčolinského kauzou.pripomenul Kollár.Dodal, že podmienky kolúznej väzby sú na Slovensku veľmi tvrdé, čo nám vyčíta aj Európska únia.povedal na margo toho, že niektorí obvinení sedia v kolúznej väzbe dlhé mesiace na samotke, pričom na vzduch môžu ísť iba na hodinu denne.Dĺžka takejto väzby môže podľa Kollára na Slovensku dosiahnuť teoreticky až päť rokov bez toho, že by došlo k odsúdeniu.povedal Kollár.Väzba, ktorej cieľom je zabrániť ovplyvňovaniu svedkov, sa podľa Kollára v Rakúsku alebo Nemecku nariaďuje len v prípade, že k takémuto ovplyvňovaniu už preukázateľne došlo. Na Slovensku stačí podozrenie, že by k ovplyvňovaniu prísť mohlo, s čím hnutie Sme rodina nesúhlasí.vyhlásil Kollár.Vo vládnej kríze podľa neho bojovali najmä egá jednotlivých politických aktérov a aktuálna vládna stabilizácia v podstate znamená takmer návrat k pôvodnému stavu, s výnimkou výmeny osôb na postoch premiéra a ministra financií.zdôraznil Kollár.Dodal, že jeho hnutie nemalo personálne požiadavky, ale snažili sa presadiť opatrenia v prospech voličov, čo sa aktuálne pozitívne odrazilo na preferenciách Sme rodina.pripomína Kollár.dodáva.Kollár dúfa, že na napĺňanie programu hnutia budú mať celé štyri roky volebného obdobia. Ak by však napriek tomu prebehlo úspešné referendum, v ktorom by voliči žiadali predčasné voľby, poslanci Sme rodina by podľa neho takýto imperatív rešpektovali a hlasovali za skrátenie volebného obdobia.