KOLLÁR: Investori sú pripravení stavať nájomné byty, čakajú na zákon

Bratislava 16. decembra (Teraz.sk) – S masívnou výstavbou lacných nájomných bytov majú dlhoročné skúsenosti v susednom Rakúsku a investori z tejto krajiny sú pripravení spustiť výstavbu aj na Slovensku. Čaká sa iba na schválenie legislatívy, ktorá zatiaľ stojí v parlamente. V diskusii v TASR TV to povedal predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár.Dodal, že aj na túto tému sa bude rozprávať na stretnutí s predsedom rakúskeho parlamentu Wolfgangom Sobotkom a primátorom Viedne Michaelom Ludwigom.povedal Kollár. Systém má byť podľa neho nastavený tak, aby investori, vrátane rakúskych, mohli financovať výstavbu zo súkromných zdrojov.tvrdí Kollár. Pri aktuálnych rapídne stúpajúcich cenách bytov bude mať podľa neho projekt aj sociálny rozmer, keďže umožní solídne bývanie aj rodinám, ktoré by si ho na takejto úrovni už hypotékou zabezpečiť nedokázali.Kritiku lídra Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého by sa plánované desiatky tisíc bytov do konca volebného obdobia nepodarilo postaviť ani keby sa stavalo tempom ako za socializmu, Kollár odmieta. Hovorí, že kľúčové je rozbehnúť systém, ktorý potom môže generovať nové nájomné byty desiatky rokov.vyhlásil Kollár.Reforma výstavby nájomných bytov je podľa neho spolu s exekučnou amnestiou hlavným cieľom hnutia Sme rodina v nasledujúcom roku. Zásadné výhrady nemajú ani proti daňovej reforme ministerstva financií, či reformným plánom rezortu školstva. Hoci poslanci hnutia Sme rodina v parlamente nepodporili zdravotnícku reformu, Kollár odmieta nálepku antireformnej strany.povedal Kollár.Dodáva, že rokovali so zástupcami regiónov, riaditeľmi nemocníc, aj lekárskych odborov.podčiarkol.dodal Kollár.Na margo pandemických opatrení počas tretej vlny predseda Sme rodina povedal, že sú neprehľadné a ľudia v nich nevyznajú. Mrzí ho tiež, že lockdown nebol prísnejší a ostali otvorené školy.povedal.Aktuálne síce počty pacientov v nemocniciach postupne klesajú, hrozí však nástup nového mimoriadne nákazlivého variantu koronavírusu omikron.konštatuje Kollár. Aj keby sa potvrdilo, že omikron v porovnaní s deltou spôsobuje menej ťažkých priebehov ochorenia, vzhľadom na jeho nákazlivosť môže nárazovo vyskočiť počet chorých, vrátane pacientov v nemocniciach.Preto považuje za správnu iniciatívu s cieľom motivovať seniorov nad 60 rokov k očkovaniu sumami 200 alebo 300 eur, ak sa stihnú registrovať do Vianoc. Zámer ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) výrazne zvýšiť sumu v porovnaní so sprostredkovateľským bonusom, ktorý sa vyplácal v maximálnej výške 90 eur, sa podľa Kollára ukazuje ako správna cesta.uzavrel Kollár.