M. KOLLÁR: Nesprávna komunikácia v čase koronakrízy je cesta do pekla

Bratislava 15. októbra (Teraz.sk) – Konfrontačný typ komunikácie tém súvisiacich s koronavírusovou krízou vo vnútri vládnej koalície, ale aj smerom k verejnosti, je podľa poslanca Za ľudí Miroslava Kollára cestou do pekla pre celú spoločnosť, aj samotnú vládnu koalíciu.povedal Kollár v diskusnej relácii TASR TV.dodal. To podľa neho neznamená, že sa má zabudnúť na chyby, ktoré konkrétni politici v priebehu krízy urobili.upozornil Kollár.V aktuálnom spore premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a Richarda Sulíka (SaS) vníma tak rovinu komunikácie, ako aj vecnú stránku, teda či majú mať opatrenia vrátane zatvorenia divadiel, fitnes centier, či zákazu konzumácie jedla v reštauráciách celoštátny alebo regionálny charakter.tvrdí Kollár.upozorňuje poslanec.Podľa Kollára sa dá rozumieť pozícii Richarda Sulíka, ktorý sa ako minister hospodárstva prioritne snaží minimalizovať dopady opatrení na svoj rezort. A aj to, že poukazuje na nedostatok relevantných dát zo slovenského prostredia.povedal Kollár.dodal v reakcii na premiérovu ostrú kritiku ministra hospodárstva.Kollár so Sulíkom súhlasí v tom, že Slovensko dostatočne nevyužilo šancu realizovať v letných mesiacoch, kedy boli čísla nakazených nízke, účinné preventívne opatrenia.uviedol Kollár.Podobný problém vidí aj v oblasti kultúry, kde sa ministerka Natália Milanová (OĽaNO) aktuálne snaží doplniť pomoc z rezortov práce a hospodárstva aj špeciálnymi kompenzáciami určenými pre kultúrnu obec. Na to potrebuje novelu dotačného zákona, ktorú už schválila vláda a na budúci týždeň by ju mal v skrátenom legislatívnom konaní prijať parlament, ale tiež databázu, na základe ktorej by dokázala ľudí pracujúcich v kultúrno-kreatívnom priemysle na rôznych pozíciách a úväzkoch identifikovať.Preto ministerstvo kultúry zverejnilo formulár, prostredníctvom ktorého sa ľudia z prostredia kultúry môžu nahlasovať.reaguje Kollár.Kultúrno-kreatívny priemysel však podľa neho na Slovensku produkuje takmer dve percentá HDP a ak nedostane pomoc rýchlo, môže časť infraštruktúry nenávratne zaniknúť. A to na už na budúci rok zodpovedajúco zníži príjmy štátneho rozpočtu.zhrnul Kollár.Osobne by privítal, keby na kultúrno-kreatívny priemysel myslel aspoň nejakou časťou aj slovenský Plán obnovy, na základe ktorého budeme môcť jednorazovo čerpať viac ako šesť miliárd eur na prekonanie ekonomických následkov koronavírusovej krízy.Kľúčové však podľa neho je, aby koaliční poslanci dosiahli politickú dohodu na štyroch – piatich kľúčových navzájom zosúladených reformách, ktoré je možné za ponúknutú sumu realizovať. Pre Kollára je takouto reformou napríklad aj decentralizácia verejnej správy.Poslanec avizuje, že jeho hnutie chce v najbližšom čase verejnosť oboznámiť s vlastnou predstavou o Pláne obnovy.naznačil.uzavrel Kollár.