KOLLÁR: Ak sa majú ľudia rozhodnúť o očkovaní, potrebujú informácie

Havária

Kollár o nehode

-„Mne sa politický život zastavil ťažkou automobilovou nehodou, pri ktorej som skoro prišiel o život. Chcel by som sa ešte raz poďakovať zdravotníkom a lekárom, ktorí sa o mňa zodpovedne starali a dostali ma z najhoršieho. Sedím tu síce s tou konštrukciou, ale sedím, hýbem rukami aj nohami a aj okolo toho bolo spočiatku veľa otázok.



Keď sa mi stala nehoda, išiel okolo jeden zdravotník spolu s manželkou a spolu s kolegami ochrankármi mi poskytli prvú pomoc. Keď ma vytiahli z auta, mal som saturáciu kyslíka v krvi len 43, bol som prakticky udusený.



Prví dvaja, ktorí mi zachránili život, boli moji dvaja kolegovia z auta, ktorí mi vytiahli zapadnutý jazyk. Informoval som ministra vnútra, možno za to dostanú aspoň nejaké ocenenie. Ale ja im budem vďačný do konca života.



Ležíte v nemocnici a neviete sa pohnúť, ja som dlho nevedel ani zdvihnúť ruku a čokoľvek uchopiť, o nejakej jemnej motorike sa vôbec nedalo hovoriť. Nevedel som sa postaviť, bolo ma treba kŕmiť a lyžičkovať mi polievku.



A potom sa dozviete v novinách, že kvôli mne boli vyhodené sestričky. Rád by som ľuďom povedal, že keď som po desiatich dňoch skončil na Kramároch, kde ma dostali z najhoršieho, som mal tri možnosti. Ísť na doliečenie do Kováčovej, domov, alebo sa ísť doliečiť do nemocnice k sv. Michalovi. Keďže som sa ešte nevedel samostatne hýbať, mal som dohodu s nemocnicou, že sa o mňa štyria - piati najbližší ľudia budú starať 24 hodín denne. Išiel som tam aj kvôli tomu, že som tam bol v samostatnom trakte a mohli sa o mňa starať.

Nerobil som tam diskotéky a nehýril som, ja som sa nevedel pohnúť na lôžku.



Pýtal som sa pána riaditeľa, či bol niekto vyhodený, v žiadnom prípade žiadna sestra, ktorá mala pri mne službu, vyhodená nebola. Jediný, kto z nemocnice odišiel, bola námestníčka, ale tú riešil riaditeľ v rámci výmeny celého manažmentu. Bolo tam sedem námestníkov a už šesť dal preč. S týmto nemám nič spoločné.“

Smrť generála a nový špeciálny prokurátor

Po páde Radičovej vlády roky vládol Fico, teraz to hrozí znova

Kollár o mimoriadnej schôdzi NRSR z 13. januára, zvolanej kvôli protipandemickej legislatíve

"Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne konanie. Teraz nie sme na mori, kde je rovná hladina a slniečko svieti, sme v ťažkej búrke. To je len vytĺkanie politického kapitálu, že sa o konaní schôdze dozvedeli len 45 minút pred jej konaním, každý to vedel deň vopred. Nakoľko vláda zasadala až na druhý deň a text toho, čo budeme preberať, nám prišiel až okolo jednej, nemohol som formálne dať pozvánku skôr. Ale zároveň chcem povedať, že tieto veci sa už opakovať nebudú. Toto bolo posledný krát, kedy sme to vláde umožnili."

Bratislava 17. januára (Teraz.sk) – Očkovanie je principiálne správna vec, vďaka ktorej sa na Slovensku prakticky nevyskytujú mnohé v minulosti bežné choroby, ale na rozhodnutie o očkovaní proti COVID-19 potrebujú občania podľa predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára široký informačný servis.povedal v diskusii na TASR TV Kollár.Dodal, že takáto kampaň podľa neho mala bežať už dávno.povedal Kollár.Dodal, že jeho hnutie podporuje rozširovanie systému mobilných odberových miest pri antigénovom testovaní a za perspektívnu v tomto smere považuje aj spoluprácu štátu so samosprávami pri regionálnych testovaniach.povedal Kollár.Ako sa hnutie Sme rodina postaví k návrhu premiéra Igora Matoviča na celoslovenské celoplošné testovanie, sa Kollár v čase nahrávania diskusie (15.1.) vyjadrovať nechcel vzhľadom na prebiehajúce rokovanie vlády na túto tému.Kollár sa ešte raz poďakoval zdravotníkom, ale aj členom svojej ochranky, ktorí mu včasných zásahom po ťažkej dopravnej havárii z 24. októbra zachránili život.povedal Kollár.Tvrdí, že ťažko niesol medializáciu konfliktu so sestričkou v nemocnici sv. Michala a osobne preveroval, či kvôli nemu neprišla niektorá zo sestričiek o miesto.uviedol Kollár.Na margo vyšetrovania smrti generála Milana Lučanského Kollár povedal, že verí v to, že vyšetrovanie nepreukáže porušenie zákona zo strany orgánov štátu.vyhlásil.pripomenul. Dodal, že generála považovali za dobrého policajta.Do vyšetrovacej väzby by sa podľa Kollára bezdôvodne nedostal, ale keďže neprebehol súd, ktorý by jeho vinu preukázal, je potrebné na neho nahliadať ako na bezúhonného.Na druhej strane ale apeloval na to, aby sa politické strany nesnažili z tragédie vytĺkať politický kapitál, čo je podľa Kollára aj želaním rodiny zosnulého.Na pozíciu špeciálneho prokurátora kandiduje advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel. Kollár si vie na pozícii špeciálneho prokurátora predstaviť kohokoľvek z tejto štvorice.uzavrel Kollár.Konfliktná komunikácia medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽANO) a jej podpredsedom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) destabilizuje vládnu koalíciu a podľa lídra Sme rodina a predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára ohrozuje plnenie programových cieľov koaličných strán.povedal v diskusii na TASR TV Kollár.Bol by rád, keby táto štvorkoalícia dovládla celé štvorročné volebné obdobie.povedal Kollár.Dodal, že všetci členovia koalície by si mali uvedomiť prioritu plnenia programového vyhlásenia vlády a nesnažiť sa získavať za každú cenu politické body.tvrdí Kollár s tým, že pre neho je neprijateľné takto pokračovať.tvrdí predseda parlamentu.Dodal, že jeho plánom bolo napraviť nespravodlivosť pri stanovovaní dôchodkov žien ročníkov 1957 – 63.priblížil Kollár.Pripomenul svoj sľub pripraviť exekučnú amnestiu.povedal.Podľa Kollára sa pôvodne čakalo, že kríza bude tlačiť ceny nehnuteľností dole, stal sa však pravý opak.konštatoval. Nájomné v štátnom bratislavskom byte by sa pritom podľa neho malo pohybovať v sumách od 250 do 330 eur.uzavrel Kollár.