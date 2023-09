KOLLÁR: Potýčky členov OĽANO a Smeru na mimoriadnej schôdzi nehrozia

Bratislava 14. septembra (Teraz.sk) – Je pravdepodobné, že z iniciatívy poslancov za Smer-SD alebo OĽANO ešte do volieb prebehnú nejaké mimoriadne schôdze parlamentu, fyzické potýčky členov týchto strán však v parlamente nehrozia. V TASR TV to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).Dodal, že podľa neho je legislatívna činnosť Národnej rady dva týždne pred voľbami už neobvyklá, ale strany iniciujú mimoriadne zasadnutia parlamentu kvôli mediálnej pozornosti. Fyzické incidenty, podobné tomu z tlačovej konferencie Smeru-SD z 13. septembra, však Kollár neočakáva.povedal.Konflikt, ktorý na tlačovej akcii Smeru-SD vyprovokoval líder OĽANO Igor Matovič, považuje za vážny problém.tvrdí Kollár.Pokoj však podľa neho nebol ani vo vnútri vládnej koalície v priebehu volebného obdobia.povedal.Ak by po voľbách existovala možnosť zostaviť presne tú istú vládnu koalíciu, aká vznikla v tomto volebnom období, Kollár by podľa vlastných slov už oveľa viac zvažoval, či do nej vstúpiť.poznamenal.Kritizuje však aj jednoznačné vyjadrenie Progresívneho Slovenska, ktoré podľa neho odmieta ísť do vlády, ktorá bude proti manželstvám homosexuálov.tvrdí Kollár.Aktuálne volebné obdobie bolo podľa neho neštandardné a výrazne ovplyvnené krízami, od pandémie koronavírusu, cez infláciu až po vojnu na Ukrajine.tvrdí Kollár s tým, že pri presadzovaní svojho programu spolupracoval aj s opozíciou.Pragmatický prístup hnutia Sme rodina podľa neho priniesol ovocie v podobe realizácie takmer všetkých programových cieľov.pripomenul Kollár.vyhlásil.Aktuálny migračný problém podľa neho spôsobilo zlyhanie polície, ktoré nebola schopná ustrážiť našu južnú hranicu.tvrdí Kollár. Dodáva, že odborníci, ktorí sa stali členmi úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, sú často skôr teoretici a pri objavení sa konkrétnych problémov zlyhávajú.