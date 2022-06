KOLLÁR: Pri Bratislave vyrastie satelit s 20 000 nájomnými bytmi

Otázka pre Borisa Kollára

Podporíte vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi?

-Podľa mňa odvolanie Richarda Sulíka absolútne nehrozí. My určite nebudeme odvolávať Richarda Sulíka. Môžeme vo veľa veciach nesúhlasiť, je to strana, ktorá nás každú chvíľu žiada, aby sme zrušili vlaky zadarmo, aby sme rušili sociálne benefity po bývalých vládach. Tvrdo bojujeme za to, aby sme to udržali. Ale je tam z jeho strany silný pragmatizmus. Nemáme dôvod ho odvolávať.-

Bratislava 18. júna (Teraz.sk) – V súvislosti s projektom výstavby lacných nájomných bytov, ktorý legislatívne presadilo hnutie Sme rodina, sa pri Bratislave plánuje výstavba satelitného mestečka s 20 000 bytmi. V TASR TV to povedal predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).Ďalší investor je podľa neho už blízko k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu bytov pri Nitre.povedal s tým, že napríklad developer z Rakúska už takto postavil v susednej krajine 250 000 nájomných bytov.Celý proces od príchodu potenciálneho investora po odovzdanie prvých bytov podľa neho trvá niekoľko rokov, keď sa však systém rozbehne, už funguje bez ohľadu na to, kto je práve vo vláde.odhaduje Kollár.Výčitky opozície, že byty sú zatiaľ iba na billboardoch, považuje za nekorektné.pýta sa Kollár.Dodáva, že svoj sľub spustiť projekt splnil, aj keď to trvalo dlhšie, ako by si želal.tvrdí.Na otázku, ako je na tom hnutie s ostatnými sľubmi, Kollár odpovedal, že im ostáva ešte exekučná amnestia.povedal.Dodal, že splnili cieľ presadiť pre deti do šesť rokov základné lieky zadarmo, napravili nespravodlivosť pri dôchodkoch niekoľkých ročníkov žien.tvrdí Kollár.Na otázku, prečo sa rokovanie o protiinflačnom balíčku vrátenom prezidentkou odsunulo na budúci týždeň, Kollár povedal, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) potrebuje viac času na rokovanie o podpore.Ak by však parlament balíček úplne odmietol, rodiny by podľa neho prišli aj o rýchlu pomoc plánovanú už v tomto čase.odkázal poslancom Kollár.Sme rodina podľa neho podporí postup, pre aký sa v tejto veci rozhodne Igor Matovič. Môže sa podľa neho pokúsiť celkovo prelomiť veto hlavy štátu, alebo schváliť len prvú časť s aktuálnou pomocou.povedal na margo opatrení, ktorých účinnosť je plánovaná v budúcom roku.Na margo referenda iniciovaného opozičnými stranami Kollár odpovedal, že ho nepokladá za reálne a pre Sme rodinu to aktuálne nie je téma.tvrdí.Kollár stále trvá na tom, že zodpovednosť za aktuálne problémy s medveďmi má minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).vyhlásil Kollár s tým, že počty medveďov treba regulovať ich odstrelom.vyhlásil Kollár.