KOLLÁR: Kiska je v politike len chvíľku, predtým bol chránená zver

Kandidátna listina

1. Boris Kollár, Mgr., 54 r., poslanec NR SR, Bratislava

2. Milan Krajniak, Bc., 47 r., poslanec NR SR, Bratislava

3. Petra Krištúfková, Bc., 42 r., poslankyňa NR SR, Bratislava

4. Peter Pčolinský, Mgr., 37 r., poslanec NR SR, Nižný Hrabovec

5. Ľudovít Goga, Ing., 51 r., poslanec NR SR, Bratislava

6. Adriana Pčolinská, doc. PaedDr., PhD., 41 r., poslankyňa NR SR, Bratislava

7. Zuzana Šebová, Ing., 50 r., poslankyňa NR SR, Levice

8. Jozef Lukáč, PhDr., 46 r., poslanec NR SR, Záborské

9. Štefan Holý, Mgr., 41 r., právnik, Trnava

10. Martin Borguľa, Ing., 42 r., poslanec BSK, Bratislava

Bratislava 5. februára (Teraz.sk) – Vyjadrenia lídra Za ľudí Andreja Kisku, podľa ktorých by hnutiu Sme rodina ponúkli miesto vo vládnej koalícii len ak by bez neho nemali dostatok hlasov, boli podľa Borisa Kollára neuvážené.povedal v predvolebnej diskusii na Tablet.tv Kollár.Na otázku, prečo napríklad Richarda Sulíka pozývajú na všetky opozičné stretnutia, vrátane posledného novoročného obeda, ale jeho a Igora Matoviča nie, Kollár odpovedal, že nepatrí do liberálneho klubu.povedal Kollár.Dodal, že jeho strana prípadných budúcich partnerov neškatuľkuje, anitvrdí.Aj politický tlak proti Kotlebovcom-ĽS NS sa má podľa Kollára vyvíjať inak, ako šarvátkami na ulicipýta sa Kollár.Zároveň dodáva, že väčšina voličov Mariana Kotlebu sa vidí vo Vladimírovi Putinovi a ruskej politike.poznamenal Kollár.Jeho strana sa chce voličom prihovoriť programom, ktorý podľa neho nie je postavený iba na heslách, ale na ekonomicky prepočítaných návrhoch riešení.povedal Kollár.Treťou podmienkou je podľa neho realizácia exekučnej amnestie.povedal.Sme rodina bude tiež zásadne proti tomu, aby sa rušili sociálne opatrenia posledných vlád, či už sú to vlaky a obedy v školách zadarmo, vianočné príspevky a podobne.Ekonomickou podstatou programu Sme rodina je masívny investičný rozvoj.povedal. Zdroje podľa neho môžu pochádzať z bankového sektora, ale napríklad výstavba nájomných bytov by sa dala financovať z úspor v druhom dôchodkovom pilieri.vyhlásil Kollár.Nájomné v bytoch by sa medzi chudobnejšími regiónmi a Bratislavou navzájom vyrovnávalo na báze solidarity, v hlavnom meste by bolo výrazne vyššie.poznamenal.Kandidátnu listinu Sme rodina vedie Kollár pred Milanom Krajniakom, Petrou Krištúfkovou a Petrom Pčolinským. Tvrdí, že odchod troch poslancov hneď na začiatku aktuálneho volebného obdobia bol aj výsledkom veľmi hektického vytvárania kandidátky, kedy sa s niektorými osobnosťami spoznal až tesne pred voľbami.povedal.Kollárovo heslovyvoláva, vzhľadom na množstvo jeho expartneriek, u niektorých ľudí uštipačné reakcie. On však tvrdí, že mu to nevadí.povedal. Dodal, že sociálne problémy ľudí môže riešiť iba ten, kto im rozumie a cíti s nimi.zhrnul Kollár.