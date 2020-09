KOLLÁR: Na budúci rok začneme masívnu výstavbu nájomných bytov

Jesenné opatrenia a schôdza NRSR

Bratislava 24. septembra (Teraz.sk) – Masívna výstavba štátnych nájomných bytov by sa podľa predsedu parlamentu a strany Sme rodina Borisa Kollára mala po schválení potrebných legislatívnych zmien rozbehnúť v budúcom roku.povedal v diskusii na Tablet.tv Boris Kollár.povedal. Pri aktuálne rastúcich cenách nehnuteľností podľa neho mnohí občania ocenia, keď si namiesto vybavovania vysokej hypotéky budú môcť za dvesto – tristo eur prenajať štátny byt.povedal Kollár. Dodal, že tento projekt podľa neho ľuďom pomôže, veľkí developeri ho však môžu vnímať ako hrozbu.Kollár odmieta, že by jeho minister sociálnych vecí Milan Krajniak znížil nízkopríjmovým skupinám minimálnu mzdu na budúci rok, či zobral dôchodcom trinásty dôchodok. Obe skupiny dostanú reálne viac peňazí ako doteraz, bude to však menej, ako by im garantovala legislatíva schválená za bývalej vlády v predvolebnom období.povedal Kollár.opýtal sa. Dodal, že Smer-SD sľuboval 13. dôchodky už od roku 2010, uzákonil ich však až teraz, tesne pred voľbami.Za 13. dôchodok vtedy hlasovalo aj hnutie Sme rodina.tvrdí Kollár.Hoci väčšina ľudí pôjde v tomto roku kvôli ekonomickej kríze príjmovo skôr dole, dve najslabšie skupiny, dôchodcovia a poberatelia minimálnej mzdy, dostanú podľa Kollára pridané.Hoci minimálna mzda nestúpne tak, ako to žiadali odbory, podľa Kollára je nárast o štyridsať eur nadpriemerný a je kompromisom, keďže zamestnávatelia žiadali tento rok minimálnu mzdu zmraziť. Vyšší nárast minimálnej mzdy by v krízovom roku podľa neho ohrozil samotné pracovné miesta jej poberateľov.Kollár by chcel ešte na jeseň dotiahnuť aj prípravu exekučnej amnestie.povedal. Zároveň dodal, že amnestia neznamená zaplatiť za dlžníkov sumu, ktorú si požičali.pripomenul Kollár. Na jeseň by sa podľa neho malo schváliť aj zrušenie doplatkov za lieky pre dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých a deti do šesť rokov.“ konštatuje líder hnutia Sme rodina.Poslanci sa na tejto schôdzi rozhodli neumožniť poslancom okolo Petra Pellegriniho vytvorenie vlastného poslaneckého klubu.vysvetlil.Poslancom z Hlasu-SD však pridelil v NR SR priestory, v ktorých sa môžu stretávať a Petrovi Pellegrinimu umožní aj v budúcnosti účasť na poslaneckých grémiách.tvrdí Kollár.Na otázku, či sa na stretnutí so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom nesnažil ovplyvniť jeho médiá, Kollár odpovedal, že v žiadnom prípade.tvrdí.dodal. Podľa Kollára je práve mediálny tlak dôkazom toho, že hnutie pracuje pre voličov a nie oligarchov.tvrdí Kollár.Na margo Haščákovho vysvetlenia, že na stretnutie išiel kvôli knihe, ktorú píše, Kollár poznamenal, že nevie, s akým cieľom na stretnutie išiel.povedal.Dodal, že v samotnom stretnutí problém nevidí.vyhlásil predseda parlamentu a strany Sme rodina.