Kolonoskopia je kľúčová v prevencii rakoviny, Slováci ju zanedbávajú
Kolonoskopia dokáže odhaliť nielen nádor, ale aj polypy, ktoré je možné vo väčšine prípadov počas vyšetrenia odstrániť, čím sa zabráni samotnému vzniku rakoviny.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Kolonoskopia má zásadný význam v prevencii rakoviny hrubého čreva, Slováci ju však zanedbávajú. Poukázalo na to občianske združenie Nie rakovine pri príležitosti marca - mesiaca povedomia o kolorektálnom karcinóme. Odborníci upozornili, že ochorenie sa v skorých štádiách často vyvíja bez akýchkoľvek varovných signálov a čím skôr sa zachytí, tým šetrnejšia môže byť liečba a vyššia šanca na úplné uzdravenie.
„Pri včasných štádiách často stačí menší zákrok s rýchlejším hojením, vďaka čomu sa pacienti vracajú do bežného života omnoho skôr a často bez nutnosti zaisťovacej liečby. Naopak, pokročilé nálezy si vyžadujú komplexnejšiu terapiu, ktorá je pre organizmus väčšou záťažou a rekonvalescencia trvá dlhšie. Včasná diagnóza teda doslova zachraňuje nielen život, ale zásadne chráni aj jeho kvalitu po operácii,“ uviedol prednosta onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Matej Hrnčár.
Medzi príznaky rakoviny hrubého čreva a konečníka patrí krv v stolici, dlhodobé nafukovanie, zmena rytmu vyprázdňovania, bolesti brucha či striedanie hnačky a zápchy, neúmyselné chudnutie, ale aj nevysvetliteľná únava. Väčšina týchto symptómov sa však často objaví až v pokročilejších štádiách ochorenia.
Kolonoskopia dokáže odhaliť nielen nádor, ale aj polypy, ktoré je možné vo väčšine prípadov počas vyšetrenia odstrániť, čím sa zabráni samotnému vzniku rakoviny. „Ak rakovinu hrubého čreva zachytíme včas alebo jej vzniku úplne predídeme odstránením polypov, pacient sa vyhne náročnej onkologickej liečbe a prognóza je výborná,“ vysvetlil riaditeľ Polikliniky Bezručova a prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Tibor Hlavatý.
Primár oddelenia malignít tráviaceho traktu z Národného onkologického ústavu Štefan Pörsök upozornil, že výskyt kolorektálneho karcinómu má stúpajúcu tendenciu aj medzi mladšími ročníkmi. „Čím ďalej, tým častejšie sa stretávame aj s prípadmi 30- či 40-ročných pacientov. Preventívne prehliadky, zdravý životný štýl a včasná diagnostika môžu zachrániť život, no, bohužiaľ, mnohí sa o tom presvedčia až v okamihu, keď je choroba v pokročilom štádiu,“ konštatoval.
Martin Sirotňák z Kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici poznamenal, že dnes môžu pacienti s karcinómom v mnohých prípadoch žiť plnohodnotný život aj v pokročilejších štádiách. Hovorí najmä o významnom pokroku v súvislosti s miniinvazívnym prístupom. „Minimalizácia traumatického poškodenia okolitých orgánov, detailný obraz o dôležitých štruktúrach a možnosť riešiť aj zložité prerastajúce tumory sú dôvody, prečo sa dnes vykonáva už len málo resekcií kolorekta klasickým prístupom,“ ozrejmil.
V populácii s bežným rizikom sa odporúča skríning najmä prostredníctvom testu na okultné krvácanie do stolice od približne 50. roku života, pričom pri pozitívnom výsledku nasleduje kolonoskopické vyšetrenie. Alternatívou je preventívna skríningová kolonoskopia, ktorá sa pri negatívnom náleze opakuje približne raz za desať rokov. Na Slovensku sa skríning realizuje formou pozvánok zdravotných poisťovní pre ľudí vo veku 50 až 75 rokov. V prípade pozitívneho testu sú pacienti odosielaní na kolonoskopiu na certifikované pracoviská.
