Kolumbia obvinila Ekvádor zo zasahovania do prezidentských volieb
Autor TASR
Bogota 30. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Kolumbie v sobotu obvinilo Ekvádor z „úmyselného zasahovania“ do kolumbijských prezidentských volieb, ktoré sa budú konať v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ekvádorský prezident Daniel Noboa v piatok oznámil, že jeho krajina od 1. júna zruší bilaterálne clá po dosiahnutí dohody s kandidátom na prezidenta Kolumbie Abelardom de la Espriellom.
Tento krok sa podľa Nobou uskutoční po „potvrdení ochoty (de la Espriellu) podporovať skutočný a spoločný boj proti narkoterorizmu“. Na sieti X tiež uviedol, že s kolumbijským kandidátom na prezidenta sa dohodli na vydaní ekvádorských zločincov, ktorí sa nachádzajú v Kolumbii.
Kolumbijský rezort diplomacie odmieta „zavádzajúce predstavenie tohto rozhodnutia o zrušení ciel ako prejav dobrej vôle zo strany ekvádorskej vlády“. Dodal, že zruší opatrenie prijaté na zmiernenie ekvádorských ciel.
Reuters konštatuje, že Ekvádor a Kolumbia sú už mesiace zapojené do obchodného sporu, pričom Ekvádor uvalil clá, pretože Kolumbia podľa neho nezvláda boj proti pašovaniu drog pozdĺž spoločnej hranice týchto krajín. Kolumbijský prezident Gustavo Petro tieto tvrdenia odmieta.
