Kombinovanie liekov ohrozuje starších ľudí

Bratislava 8. novembra (OTS) - S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje spotreba užívaných liekov, pretože starších ľudí trápi viacero zdravotných problémov. Starší ľudia by si mali preto dávať väčší pozor na kombináciu liekov. Aká lieková forma je pre nich vhodná? Ktoré doplnky výživy patria medzi najrizikovejšie? A kedy je ten najlepší čas na užitie liekov? Aj na tieto otázky odpovedá v článku Karin Slezáková, farmaceutická laborantka z trnavskej lekárne Dr. Max.Najčastejšie sa starší ľudia liečia na hypertenziu, srdcové zlyhávanie, cukrovku, Parkinsonovu chorobu alebo štítnu žľazu. Medzi najrizikovejšie z pohľadu liekových interakcií patria doplnky obsahujúce výťažky z Ginkgo biloba, ľubovníka alebo grepfruitová šťava. Extrakt z ginkga má interakčný potenciál hlavne s liekmi na riedenie krvi. Je silným blokátorom PAF (faktoru aktivujúceho krvné doštičky). Spoločné užívanie s liekmi ovplyvňujúce zrážanie krvi, ako napríklad kyselinou acetylsalycilovou alebo warfarinom, môže viesť k zvýšenému riziku krvácania.Foto: Unsplash.com/Towfiqu barbhuiyaĽubovník sa nesmie užívať spolu s antidepresívami, liekmi na cukrovku, antivirotikami, antiepileptikami, niektorými antibiotikami, liekmi na zníženie cholesterolu alebo pri užívaní antikoncepcie. So všetkými týmito liekmi môže interagovať v zmysle zníženia účinku daných liečiv. Grep má podľa najnovších štúdií interakcie s liekmi na liečbu onkologických ochorení, liekmi na zníženie cholesterolu, krvného tlaku, proti alergii, na úpravu srdcového rytmu a tiež na liečbu porúch erekcie. V tomto prípade môže dôjsť k zvýšeniu krvnej hladiny daných liečiv.Najpredávanejšou skupinou liekov v lekárňach sú lieky proti bolesti. Aj pri tejto kategórii by sa mali mať starší ľudia na pozore. „Najvhodnejším liečivom proti bolesti a pri teplote je paracetamol. Jedinou výnimkou sú pacienti s ochorením pečene,“ vysvetľuje Karin Slezáková z Dr. Max. Skupina liečiv ako ibuprofen, kyselina acetylasalycilová, diclofenac alebo naproxen sú voľnopredajné liečivá, ktoré ľudia môžu použiť na krátkodobú liečbu bolesti alebo zápalu. Z hľadiska bezpečnosti však patria k látkam s vyšším rizikovým potenciálom. Vyhýbať by sa im mali predovšetkým starší pacienti s ochorením gastrointestinálneho traktu, ochorenia obličiek alebo pacienti užívajúci lieky na ovplyvnenie zrážania krvi. Dajte si pozor na horúce nápoje na liečbu chrípky a prechladnutí, pretože väčšina z nich obsahuje pseudoefedrín a fenylefrín, ktoré môžu ovplyvniť tlak krvi – mali by sa im vyhnúť hlavne ľudia so srdcovými ochoreniami alebo ochoreniami pečene a obličiek. Horúce nápoje obsahujú veľa cukru, preto nie sú vhodné ani pre diabetikov.Foto: Unsplash.com/Ksenia YakovlevaSprávne užívanie liekov má vplyv na ich účinnosť a zároveň minimalizuje nežiaduce účinky. „Ak je napísané v príbalovom letáku, že je potrebné užívať liek nalačno, znamená to užiť ho ráno aspoň pol hodinu pred prvým jedlom alebo dve hodiny po jedle. Voľnopredajné lieky, ako napríklad ibuprofen, paracetamol alebo naproxen, je lepšie užívať po jedle, aby sme čo najmenej zaťažili žalúdok,“ uvádza odborníčka z Dr. Max. Aké lieky sa ešte užívajú nalačno? Sú to napríklad lieky na zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny, lieky pôsobiace na kardiovaskulárny systém a na liečbu štítnej žľazy. Lieky na diabetes a cholesterol užívajte radšej po jedle.Foto: Unsplash.com/Myriam ZillesNajvhodnejšie je, aby starší ľudia volili lieky, ktoré obsahujú spolu dve, niekedy aj tri liečivá v jednej tabletke, a tým sa dokážu odbremeniť od väčšieho počtu tabletiek. „Pri liekoch od bolesti a na teplotu siahnite po čípkovej forme, pri tráviacich problémoch po tekutej forme. Takisto sú na trhu orodispergovateľné tablety, ktoré sa rozpustia už na jazyku, vďaka čomu menej zaťažujú tráviaci systém,“ radí farmaceutická laborantka z Dr. Max.Veľmi časté sú aj interakcie liekov s bežnými potravinami, napríklad s mliekom a mliečnymi výrobkami. Sú síce ideálnym zdrojom vápnika pre naše kosti, avšak nesmú sa konzumovať v rovnakom čase ako napríklad tetracyklínové alebo chinolónové antibiotiká či lieky na štítnu žľazu. Tejto interakcii sa dá ľahko predísť tým, že mliečne potraviny konzumujeme minimálne v dvojhodinovom odstupe od daných liekov.