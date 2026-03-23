KOMENTÁ J.ŠMIHULU: Voľný pád nemeckých sociálnych demokratov pokračuje
V Porýní-Falcku dochádza po 35 rokoch k zmene moci, píše Ján Šmihula.
Autor Ján Šmihula
Predvolebné prieskumy napovedali, že v tejto západonemeckej spolkovej krajine známej svojimi malebnými vinicami a historickými hradmi to mal byť tesný súboj medzi vládnucou Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) a opozičnou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU).
Napokon z toho bolo jasné víťazstvo kresťanských demokratov a tak líder ich volebnej kandidátky Gordon Schnieder mohol za búrlivého skandovania spolustraníkov včera večer natešene zvolať: „CDU v Porýní-Falcku je opäť tu!“
Nekonečných 35 rokov museli kresťanskí demokrati čakať na to, aby v domovskej krajine kancelára nemeckého zjednotenia Helmuta Kohla mohli konečne prevziať moc. Tak dlho tam boli totiž v opozícii.
Nedeľné voľby do krajinského parlamentu boli duelom dvoch na spolkovej úrovni koaličných partnerov - Kresťanskodemokratickej únie spolkového kancelára Friedricha Merza a sociálnych demokratov. V spolkovej krajine, z ktorej mimochodom pochádzajú predkovia Donalda Trumpa, si počínala úspešnejšie CDU, ktorá získala 31 % hlasov voličov, čo je o 3,3 % viac ako v krajinských voľbách spred piatich rokov.
Pre CDU by iste už aj samotné zastúpenie v krajinskej vláde po desaťročiach v opozícii bolo úspechom, včera ho dokonca vyšperkovali tým, že tradičnú baštu SPD povedie práve zástupca kresťanských demokratov.
V Porýní-Falcku CDU jasne odsunula na druhé miesto SPD so ziskom 25,9 % hlasov voličov, čo je pokles o takmer 10 %.
Po krutej porážke s najnižším volebným výsledkom v tejto spolkovej krajine majú sociálni demokrati o čom premýšľať, pretože jedno historické minimum si pripísali na svoje konto aj nedávno. Pred dvoma týždňami v krajinských voľbách v Bádensku-Württembersku prekročili iba o pol percenta päťpercentný prah zvoliteľnosti.
Diskusia o ďalšom smerovaní nemeckej sociálnej demokracie - o jej jasnejšej a zreteľnejšej profilácii, vrátane personálnych otázok, stranu iste neminie, čo zrejme neprinesie pokoj do vládnutia na celonemeckej úrovni.
Napokon, celkom jasne to už počas prvej povolebnej noci povedala spolupredsedníčka nemeckej SPD Bärbel Basová: „Vo vedení musíme v nasledujúcich dňoch veľmi podrobne hovoriť o tom, či je cesta, ktorou sme sa s Larsom Klingbeilom (druhý spolupredseda SPD) vydali správna a či by sme v nej mali pokračovať.“
V koalícii kancelára Merza by to mohlo škrípať, a to v období, keď ju na domácej politickej scéne očakávajú náročné rokovania o nevyhnutných sociálnych reformách týkajúcich sa napríklad zdravotného poistenia, či dôchodkov, pripomenula v tejto súvislosti agentúra DPA.
Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), rovnako ako pred 14-mi dňami v Bádensku-Württembersku, opäť prekonávala rekordy. So ziskom 19,5 % zaznamenala vyše 11 % nárast hlasov v porovnaní s predchádzajúcimi krajinskými voľbami a súčasne vytvorila nový rekord v počte získaných hlasov pre AfD v niektorej z 11-tich západonemeckých spolkových krajín.
Z takmer troch miliónov obyvateľov, ktorí mali volebné právo prišlo k volebným urnám viac ako 68 % voličov. Do 105-členného krajinského parlamentu (Landtag) poslali ešte Zelených (Grünen), tí si ale so ziskom 7,9 % pohoršili a doteraz v Porýní-Falcku spoluvládnuci liberáli z FDP sa do parlamentu ani nedostali - s 2,1 % zostali hlboko v poli porazených.
Posledných desať rokov vládla v tejto spolkovej krajine so štyrmi miliónmi obyvateľov tzv. semaforová koalícia, teda koalícia SPD, zelených a FDP. Keďže tak kresťanskí, ako aj sociálni demokrati vládnutie s AfD odmietli, možnosť inej koalície ako z CDU a SPD je matematicky nemožná. CDU a SPD v Porýní-Falcku 35 rokov súperili, teraz budú musieť nájsť cestu k spolupráci a učiť sa novej politickej realite.
Súčasný krajinský premiér, sociálny demokrat Alexander Schweitzer pred voľbami vyhlásil, že by v doterajšej semaforovej koalícii rád pokračoval, voliči však rozhodli ináč. A tak sa na čelo krajinskej vlády s najväčšou pravdepodobnosťou postaví o dva roky mladší, 50-ročný kresťanský demokrat Gordon Schnieder, ktorého straší brat Patrick Schnieder je spolkovým ministrom dopravy.
