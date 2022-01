KOMENTÁR B. SITÁRA: Prečo sme vo vakcinácii až za Bangladéšom?

Ak nebudeme akceptovať výsledky vedy, vylúčime sa z kruhu civilizovaných krajín

Graf, vakcinácia Foto: B. Sitár

Viac ako milión ľudí sa na Slovensku nechce dať zaočkovať proti covidu. Priložený graf odhaľuje smutnú skutočnosť, že sme vo vakcinácii medzi najhoršími, dokonca sme až za Bangladéšom. Ako častú príčinu neochoty očkovať sa ľudia uvádzajú, že nedôverujú vedcom, lebo vedci klamú, alebo sú dokonca podplácaní, aby falšovali výsledky. Chcem vyvrátiť tieto nezmysly.Uvediem svoje vlastné dlhoročné skúsenosti o tom, ako vedci pred zverejnením pripravujú, kontrolujú a overujú výsledky. Už 26 rokov pracujem na experimente ALICE v CERNe. Je to jeden z najväčších experimentov na svete, podieľa sa na ňom vyše tisíc vedcov zo šesťdesiatich krajín.Na experimente je viacero pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú spracovaním dát určitého typu. Ak skupina usúdi, že získané dáta prinášajú nový kvalitný výsledok, pripravia draft budúceho článku, ktorý predložia Editorial board (EB). Ak EB schváli publikovanie, postúpi článok na verejné posúdenie kolaborácii. Na posúdení sa môže zúčastniť každý člen kolaborácie, obyčajne sa tam zíde okolo sto vedcov. Ak je výsledok pozitívny, EB pošle článok na posúdenie niekoľkým univerzitám, členom kolaborácie ALICE. Po ich posúdení EB predloží článok na verejné posúdenie všetkým (vyše 1000) členom kolaborácie. Každý môže napísať svoje výhrady alebo vylepšenia. Postupy pre publikáciu výsledkov schvaľujeme v našom najvyššom orgáne ALICE Collaboration Board.Po procese vnútorného transparentného posúdenia kolaborácia pošle článok na posúdenie vydavateľstvu, ktoré článok pošle oponentom z iných svetových laboratórií. Až po tomto posúdení a preverení zo všetkých svetových strán je článok s vedeckým výsledkom opublikovaný.V experimente ALICE pracujú Európania, Číňania, Rusi, Američania a ďalší. Všetci majú rovnaký prístup ku kontrole výsledkov. Ani náhodou tam neexistuje žiaden politický vplyv. Takýto postup pri overovaní vedeckých výsledkov som zažil pri práci v medzinárodných vedeckých centrách v Rusku, vo Veľkej Británii, Nemecku aj v CERNe. Podobné postupy vnútornej kontroly vedeckých výsledkov používajú vedecké inštitúcie vo všetkých vedeckých odboroch.Vedecké výsledky sú celosvetovo kontrolované na medzinárodných konferenciách a workshopoch, kde sú konfrontované celou medzinárodnou vedeckou komunitou. Jednoznačne možno konštatovať, že za overené vedecké výsledky možno dnes považovať len to, čo preverí a akceptuje svetová vedecká komunita. To platí aj o vedeckých poznatkoch o covide. O potrebe vakcinácie ako prevencii proti ťažkému priebehu a vysokej mortalite spôsobenej covidom sa zhodujú vedci z Ruska, Číny, Európy aj Ameriky. Každý z týchto svetových hráčov si vyvinul svoje vakcíny a tie úspešne používa vo svojich krajinách aj po celom svete. Ak si naši lokálnimyslia, že vymysleli niečo, o čom svetová veda nevie, potom majú možnosť publikovať svoje výsledky a dať ich na posúdenie svetovej vedeckej komunite. Občas sa niekomu podarí prísť s prevratným objavom, za čo obyčajne dostane po mnohých rokoch Nobelovu cenu, ale to sa stáva výnimočne. Na Slovensku sa to ešte nestalo nikomu.V internetových bublinách sa rozširujú ešte horšie fámy, že vedcov podplácajú farma-firmy. Ak sa to niekedy stalo, potom to neboli vedci ale podvodníci. Všeobecne vedcom na peniazoch nezáleží (akurát potrebujú z niečoho prežiť). Najviac si cenia uznanie vedeckej komunity, chcú byť lepší ako ich kolegovia a peniaze sú pre nich druhoradé. Takéto myslenie som zažil u stoviek až tisícoch vedcov z celého sveta.Na základe dlhoročných skúseností mnohých vedcov a postupov na preverovanie vedeckého poznania tvrdenia, že vedci falšujú výsledky a dokonca sa nechajú podplácať, považujem za obyčajné klamstvo. Na Slovensku neexistujú tzv.. Máme väčšinu poctivých vedcov, ktorí pracujú v súlade so svetovou vedou. Na internetových bublinách sa často prezentujú tí, ktorí klamú a manipulujú ľudí, lebo sa vo svete vedy nedokázali presadiť. Je známe, že správy na internete nie sú nijako preverované Tam môže zavesiť hocikto hocičo a nemáte možnosť si to overiť. Zdroje informácií sú často pochybné.Pandémia ukázala veľmi zlý trend na Slovensku, keď sa niektoría politici snažia manipulovať verejnú mienku klamstvom a konšpiračnými teóriami. V rámci Európy sme v čase pandémie na tom veľmi zle. Podobné lživé kampane bežia v krajinách ako Rumunsko alebo Bulharsko. Vo vyspelej Európe obyvatelia dôverujú vedcom a výsledky sú zrejmé vo vysokej zaočkovanosti a tým aj oveľa menšej mortalite a ťažkým následkom z covidu. Napríklad v Taliansku mali v prvej vlne mortalitu vyše 17%, lebo im skolaboval preťažený zdravotný systém. Vvšak vďaka zaočkovanosti 80%, lepším medicínskym postupom a lepšiemu manažovaniu pandémie znížili mortalitu na 0,57%. V tomto ukazovateli sa zlepšili 20 krát. V delta vlne sme na Slovensku doteraz zaznamenali 4117 úmrtí na covid, v Taliansku len 3522, hoci má 11 krát viac obyvateľov. Tieto dáta jasne hovoria, že ak slovenská spoločnosť nedokáže ľuďom vrátiť dôveru vo vedu, potom nás čaká ťažký osud menejcenného národa na okraji Európy.