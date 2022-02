Komentár J. Hrabka: Eurokomisia a vyhlášky

Úrad verejného zdravotníctva vydal včera spolu šesť vyhlášok, z ktorých - ako obvykle - päť nadobudlo účinnosť už na druhý deň. Teda dnes. Iba pre úplnosť - vyhláška, ktorá hovorí o karanténnych povinnostiach po vstupe na Slovensko, nadobúda účinnosť v piatok 4. februára 2022.



Smršť vyhlášok, našťastie, nie je tentoraz veľmi komplikovaná, keďže sa zväčša týkajú iba jednej vážnej zmeny. Samozrejme, to vôbec neznamená, že vyhlášky, ktoré sú čerstvými vyhláškami dopĺňané, komplikované nezostávajú aj naďalej. Zostávajú, ale v čase omikronu je to už aj tak jedno. Rovnako ako v nich zostávajú aj chyby, napríklad, keď sa hlavný hygienik J. Mikas opätovne pri vydaní vyhlášky odvoláva na neexistujúce uznesenie vlády.



Uvedená zmena upravuje počítanie lehôt, počas ktorých krajina považuje osobu za zaočkovanú. Takpovediac slobodnú. Prirodzene, nie v prospech, ale v neprospech zaočkovanej osoby, keďže pôvodný termín trvania platnosti očkovania skracuje o tri mesiace - namiesto avizovaných dvanástich mesiacov si zaočkovaní ľudia môžu slobodu užívať už iba deväť mesiacov.



Takže: za kompletne zaočkovanú osobu krajina oddnes považuje buď osobu najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovou vakcínou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky. Alebo osobu najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny, avšak nie viac ako 9 mesiacov tiež po aplikácii poslednej dávky. Teda prvej. Alebo ide o osobu najmenej 14 dní po aplikácii prvej vakcíny v čase do 180 dní od prekonania vírusu, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej - teda opäť prvej - dávky. Do kategórie kompletne zaočkovaných ľudí spadajú ešte aj deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.



Také je hlavné posolstvo hlavného hygienika, ktoré azda najviac zamotá hlavu zamestnávateľom, ak chcú vyhlášky dodržiavať. Po prvé preto, lebo im naraz a zaraz pribudlo množstvo zamestnancov, ktorých majú povinnosť testovať. A to im štát doteraz ešte nepreplatil ani jediný cent nákladov, ktoré s povinným testovaním majú. Útechou im môže byť pondelkové stanovisko ministerstva hospodárstva - ktoré má náklady na testovanie zamestnancov od konca novembra minulého roka preplácať - že na forme žiadosti a jej príloh sa vraj pracuje. S nasledujúcim a dôrazným upozornením: „Na stránke MH SR nemáte zatiaľ k dispozícii elektronický formulár na preplácanie a je zbytočné sa ho dožadovať, resp. informácií k nemu, kým nezverejníme informáciu, že je dostupný!“ Koniec hlásenia.



Po druhé preto, lebo ani po ďalšej vyhláške hlavného hygienika nie je vôbec zrejmé, či sa povinnosť testovania týka aj tzv. kategórie OP+ alebo nie. Teda ľudí, ktorí majú za sebou už napríklad tri dávky dvojdávkovej vakcíny. Takzvanej posilňovacej. Ak by zamestnávatelia postupovali výlučne podľa vyhlášky, potom sa medzi kompletne zaočkované osoby nezapočítavajú, keďže hlavný hygienik ich do nej nezapísal. A netýka sa ich ani výnimka, napríklad, že ide o osobu, ktorá sa nemôže očkovať alebo osobu, ktorá Covid-19 prekonala v období nie viac ako pred 180 dňami. Ak by postupovali podľa zdravého rozumu, potom testy nepotrebujú, veď sú zaočkovaní najviac, ako zaočkovaní byť môžu. Ale bolo by to v rozpore so znením vyhlášky.



Uvedené nemá nič spoločné s rozhodnutím Európskej komisie, ktorá skrátila platnosť Covid pasu z 12 na 9 mesiacov a ktorý slúži na cestovanie medzi krajinami. V tomto je EÚ nevinne a vyhlášky hlavného hygienika sú vskutku originálne. Do slova aj do písmena. Ďalšie slovenské špecifikum.