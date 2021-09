KOMENTÁR J. HRABKA: Homo vakcinus a nevakcinus

Rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska umožniť účasť pri návšteve pápeža nielen zaočkovaným, ale spolu s nimi aj tým, ktorí sú zaočkovaní, prekonali Covid-19 alebo sa nechali otestovať, nie je ojedinelé.



Na verejné hromadné podujatia s pápežom sa doteraz mohli registrovať iba ľudia očkovaní. Takzvaní homo vakcinus. Bolo, je a zostáva jasné, že v takom prípade by hrozila Slovensku medzinárodná blamáž. Kvôli účasti. Faktom je, že zainteresovaní - či už zo strany vlády alebo Konferencie biskupov Slovenska - sa pritom značne činili: napríklad, neustále pripomínali dátum, dokedy sa môžu ľudia zaočkovať tak, aby sa mohli na podujatiach s pápežom zúčastniť. Nevydalo. Avizovaná účasť, ktorá vychádzala z počtu zaregistrovaných a Národným centrom zdravotníckych informácií preverených ľudí - či sú naozaj očkovaní - bola vzhľadom na pripravované priestory katastrofálna. A dnes - pár dní pred návštevou pápeža - už očkovanie v tejto súvislosti nemá zmysel.



Pretože je všeobecne známe, že za očkovanú jednorazovou vakcínou sa považuje iba taká osoba, ktorej bola vakcína podaná najmenej pred 21. dňami. A v prípade dvojdávkovou vakcínou osoba, ktorej bola druhá dávka podaná najmenej pred 14. dňami.



V snahe vyhnúť sa uvedenej blamáži hľadali zainteresovaní riešenie a aj ho našli - rýdzo slovenské. Hromadné podujatia s pápežom môžu byť po novom aj v režime očkovaných aj v režime OTP, teda očkovaných, tých, ktorí prekonali Covid-19 a testovaných. Inými slovami, očkovaní si môžu vybrať či chcú byť iba medzi očkovanými alebo spolu s tými, ktorí nákazu prekonali a otestovanými.



Že to s výnimkou uľahčenia šírenia vírusu nedáva žiadny zmysel, je jedna vec, že ide hrubé porušenie vyhlášky hlavného hygienika, je vec druhá.



Vyhláška totiž zreteľne hovorí, že hromadné podujatie sa uskutoční systémom buď-alebo, pričom používa výraz „výlučne“. Teda výlučne buď v jednom, druhom alebo v treťom režime (tretím je, že sa ho môže zúčastniť každý, bez akéhokoľvek potvrdenia). Je nepochybné a nespochybniteľné zároveň, že podľa vyhlášky by sa mal každý aj riadiť. A keď tak nerobí, potom za jej porušenie platiť. Také sú pravidlá.



Keďže sa však vyhláškou neriadia ani štátne orgány, prečo by sa potom ňou riadiť mali práve biskupi? A keď sa ňou neriadia ani štátne orgány, ani biskupi, prečo by sa ňou mali riadiť ostatní, či už v nejakých organizáciách, združeniach alebo aj osve? Lietali azda pri hromadnom podujatí spoluorganizovanom ministerstvami obrany, vnútra a dopravy nad hlavami divákov v rovnakom čase iné lietadlá nad sektorom pre očkovaných a sektorom pre OTP, aby bolo možné povedať, že išlo o dve odlišné hromadné podujatia a vyhláška tak bola rešpektovaná?



Otázok je veľa, ale odpoveď iba jedna - také niečo sa môže diať iba v krajine, v ktorej vládnu ľudia, a nie pravidlá. Inými slovami - cesta do pekla bez jediného výmoľu.