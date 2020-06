KOMENTÁR J. HRABKA: Lebo Pellegrini

Oficiálne oznámenie P. Pellegriniho, že sa vzdáva postu podpredsedu Smeru-SD a nepôjde ani do súboja o predsednícku stoličku, je v podstate iba verejným odhalením pokračovania úpadku tejto strany a jej predsedu R. Fica. Aj preto, lebo ju „rozbil“ len on a nikto iný, teda ani Peter Pellegrini.



Ten iba pochopil politickú realitu a zareagoval. Isto, jeho výzva na súboj o predsednícku stoličku bola značne unáhlená, keďže mal vedieť, že to nepôjde tak ľahko. Hodenie uteráka do ringu ho preto politicky veľmi nectí, nie je to však ani žiadna tragédia. Iba ponaučenie, aby si nabudúce svoje kroky premyslel lepšie.



Čo vzápätí aj urobil: skutočnosť, že sa nevzdal hneď a zaraz aj členstva v strane, má totiž pre neho iba výhody. Nejde ani tak o to, že leto, počas ktorého mieni zháňať podpisy na založenie novej strany prežije vo funkcii podpredsedu parlamentu a to so všetkými požitkami, čo prináša. Ide aj o to, že sa medzitým pokúsi ešte viac oslabiť poslanecký klub strany, ktorý má nateraz aj s ním 37 poslancov. Ak získa jeho väčšinu, šance, že zostane podpredsedom parlamentu budú väčšie, ako keď ich získa menej.



Samozrejme, záležať to bude najmä od vládnej koalície, či P. Pellegriniho z funkcie podpredsedu parlamentu odvolá alebo nie. Aj to, koho v prípade odvolania do nej následne na jeho miesto zvolí. A rozhodovať sa bude aj podľa sily nového súpera. Tak ďaleko však situácia ešte nie je, linkuje iba jeden z pragmatických dôvodov, pre ktorý zastal P. Pellegrini na pol ceste odchodu zo Smeru-SD. S politickou eleganciou to, samozrejme, nemá ako obvykle nič spoločné.



Akokoľvek, vládna koalícia môže byť iba rada, že R. Fico poslanecký klub rozčesne. Ak jeho strane totiž nezostane ani 30 poslancov, sťaží jej to značne politickú prácu – v takom prípade bude totiž vždy potrebovať podporu aj ďalších poslancov a to či už na podanie návrhu na odvolanie člena vlády alebo podania na ústavný súd, aby rozlúskol, či niektorý zákon je alebo nie je v rozpore s ústavou.



Azda najväčšou politickou prácou P. Pellegriniho a spol. bude programovo sa odlíšiť od Smeru-SD. Vysvetliť, prečo sociálna demokracia na jeho spôsob bude lepšia ako doterajšia sociálna demokracia, ktorú doteraz vytváral a presadzoval. Dôvod – lebo Fico – v jeho prípade nestačí. Lebo Pellegrini.