KOMENTÁR J. HRABKA: Na Aljaške
Juraj Hrabko komentuje summit Trump - Putin na Aljaške.
Zdá sa, že po stretnutí prezidentov D. Trumpa a V. Putina na Aljaške je k dispozícii viac otázok ako odpovedí a zdanie zatiaľ ani neklame. O stretnutí totiž verejnosť nevie prakticky nič, teda okrem toho, že sa uskutočnilo, čo, mimochodom, nie je vôbec málo. A to aj napriek tomu, alebo práve preto, že interpretácie sú rôzne. Podobne to bolo aj pred stretnutím, kedy sa ku schôdzke vyjadrovali mnohí, ale všetci buď špekulovali alebo hádali s tým, že buď im predpoveď vyjde alebo sa na ňu po stretnutí prezidentov zabudne. Stalo sa. Ako obvykle, záležalo od toho, kto mal aké očakávania – kto očakával veľa, môže byť sklamaný, kto málo, sklamaniu sa vyhol a kto ho ignoroval, ten sa mýlil – už to, že sa obaja prezidenti stretli, bolo totiž naozaj dôležité. Bez ohľadu na výsledky.
Taká je politika na najvyššej úrovni sveta. Možno predpokladať, že podobne ako americký prezident informoval o schôdzke ukrajinského prezidenta a eurolídrov – teda spojencov – ruský prezident bude informovať spojencov vlastných. D. Trump to má objektívne ťažšie, nemôže totiž výsledky stretnutia dezinformovať, čo V. Putin môže, keďže jeho spojenci, na rozdiel od V. Zelenského do budúcich rozhovorov nezasiahnu a ani sa na nich nezúčastnia.
Je nepochybné, že stretnutie oboch prezidentov bolo dôležité, ale najdôležitejšia bude reakcia a ďalší postup ukrajinského prezidenta. Je to Ukrajina, ktorú už viac ako tri roky gniavi ruská vojenská čižma a ktorej obyvatelia zažívajú denno-denne obrovské utrpenie. Inými slovami, ukrajinský prezident nemôže čakať na výsledky rokovania iných prezidentov – hoci aj amerického a ruského – ale mal by sa riadiť podľa záujmov krajiny, ktorej je prezidentom. Ešte inak, záujmy a teda aj politika USA a RF bola, je a bude vždy iná, ako politika Ukrajiny, čo, prirodzene, platí aj pri iných krajinách.
Faktom je, že ak D. Trump hodnotí stretnutie ako „desať z desiatich“, V. Putin ho môže hodnotiť aj ako jedenásť z desiatich. Možno vsadiť na to, že výsledky stretnutia predá v Rusku oveľa lepšie ako D. Trump v Amerike. Nedokázal si uctiť stretnutie – či D. Trumpa osobne – ani len tým, že by nariadil ruskej armáde aspoň na tých pár hodín neútočiť. Lebo nechcel. Na rozdiel od D. Trumpa, ktorý si ho uctil tak, ako sa patrí, ba ešte viac, keďže prezident USA nedodržal nielen 50-dňovú, ale ani skrátenú lehotu na uvalenie 100-percentných ciel na obchodných partnerov Ruska. Ktoré si sám stanovil a sám aj zavrhol.
Povedané jednou vetou – stretnutie amerického a ruského prezidenta bolo dôležité, ale najdôležitejšie bude rozhodnutie prezidenta ukrajinského.
