KOMENTÁR J. HRABKA: Nie je to jedno

Vláda dnes doplnila do protivírusových opatrení to, na čo pred týždňom zabudla, ale zabudla

z nich vyhodiť to, čo pred týždňom do nich vložila.



V prvom prípade ide o oficiálne umožnenie rodinných návštev počas vianočných sviatkov. R.

Sulík síce po minulotýždňovom rokovaní vlády tvrdil, že „za zákaz stretávania sa s rodinou

počas sviatkov sa na zasadnutí vlády nehlasovalo,“ ale nie je to tak - ak sa hlasovalo

o aktualizácii opatrení, ktoré mali platiť od 10. decembra 2021 najneskôr do 9. januára 2022,

potom sa hlasovalo aj za uvedený zákaz. V opačnom prípade - ak by takéto stretávanie bolo

oficiálne povolené - muselo by byť uvedené vo výnimkách, čo nebolo.



Samozrejme, je to nezmysel, keďže podľa dotknutého uznesenia vlády sa rodiny môžu

stretávať napríklad v obchodných centrách alebo kdekoľvek inde - navyše v čase od 01. 00

hod. do 05. 00 hod. úplne všade. Akurát, že si to na rokovaní vlády takto všimol zrejme iba

minister zdravotníctva a zvyšok vlády nie. Zrejme preto, lebo sa situácia pre očkovaných

a prekonavších mala uvoľniť a aj uvoľnila. A nezaočkovaní sa zariadia aj bez čítania

uznesenia vlády.



Práve preto minister zdravotníctva V. Lengvarský navrhol doplniť aj o oficiálne umožnenie

stretávania rodín počas sviatkov, čo vláda aj schválila. Bude to oficiálne povolené a nikto tak

nebude musieť uznesenie vlády porušovať. Prirodzene, aj v tejto súvislosti je oveľa lepšie

počkať na zverejnenie úprav v Zbierke zákonov a vyhlášku hlavného hygienika, ako vsadiť

iba na vyjadrenia členov vlády.



V druhom prípade ide o inú časť uznesenia vlády. Presnejšie tú, v ktorom vláda už pred

týždňom uložila povinnosť ministrovi dopravy a výstavby spolu s hlavným hygienikom

„zabezpečiť nariadenie pre osoby v režime očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie

COVID-19 definovanom v opatreniach pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách

autobusov“. S termínom „bezodkladne“. Čo v slovenskom reáli znamená nevedno kedy a či

vôbec. Už týždeň sa totiž zodpovední sporia o tom, kto má takýto predpis vydať, aby bol

záväzný a kontrolovateľný, a nie iba preto, aby bol. A to ešte premiér E. Heger presadzoval,

aby sa režim OTP uplatňoval aj v MHD. Nemožné.



Inými slovami, chaos a zmätok v pravidlách pretrváva aj naďalej a iba málokto vie, čo práve

platí a čo už neplatí. Takže každý radšej upadne do právneho bezvedomia a zariadi sa po

svojom. Na Slovensku jednoducho pravidlá slúžia viac na to, aby sa obchádzali ako na to, aby

sa dodržiavali. Chyba však nie je v tých, ktorým sú určené, ale v skladateľoch pravidiel,

keďže sú častokrát nezmyselné, popierajúce zdravý rozum či zbytočné.



Stále síce platí, že nie je jedno, či sa pravidlá rešpektujú alebo ignorujú, ale zároveň má čím

ďalej tým viac ich ignorovanie navrch. Povedané jednou vetou - to, ako sa vláda správa, nie je

vôbec dobrá správa.