Komentár J. Hrabka: Nová petícia

Kým sa vládna koalícia dohodne koho a ako skonsoliduje, možno sa venovať aj iným politickým udalostiam. Naporúdzi je ich viacero, jedna z nich však má prednosť, keďže strana Demokrati v nej žiada pri robení politiky o pomoc občanov. A veľa občanov, presnejšie najmenej 350 tisíc.



Strana totiž začala zbierať podpisy pod petíciu na vyhlásenie referenda pod názvom „Stačilo Fica“. Zámer môže byť z ich strany aj ušľachtilý, prevedenie je však opačné. Najmä preto, lebo môže vyvolať a aj vyvolá v časti spoločnosti falošné nádeje, že stačí podpísať petíciu, potom hlasovať v referende a budú predčasné voľby. No nebudú.



„Jedinou reálnou a zároveň legislatívnou cestou, ako zastaviť politiku deštrukcie Roberta Fica je referendum. Demokrati preto dnešným dňom začínajú so zberom podpisov po celom Slovensku, ktorými sa usilujú o skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády, zrušenie doživotnej renty pre Roberta Fica a obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry,“ tvrdí predseda strany J. Naď. A dodáva: „Uvedomujeme si, že je to odvážny plán, no ak by sme neboli presvedčení, že je dosiahnuteľný, nešli by sme do toho.“



Je to pekné, ale falošné a čo je horšie, Demokrati to vedia, ale aj napriek tomu to robia. Ich petíciou a následným referendom hoci by bolo aj úspešné a platné, nie je možné vyvolať predčasné voľby. Skrátiť volebné obdobie parlamentu totiž môže iba parlament – nikto iný. Prezident môže parlament rozpustiť, ale skrátiť volebné obdobie môže výlučne parlament.



Tak si to schválili poslanci v minulom volebnom období a to na návrh M. Kolíkovej, v tom čase už poslankyne za SaS. Pôvodný návrh znel inak aj lepšie, že skrátiť volebné obdobie možno buď ústavným zákonom alebo referendom. Pozmeňujúci návrh OĽaNO, Sme rodina, SaS a časti nezaradených poslancov, ktorý si aj sami schválili, znel inak a horšie – referendum sa v ňom už vôbec ani nespomínalo. Takže platí, že referendom v súčasnosti nie je možné volebné obdobie skrátiť a v tomto prípade ani zrušiť R, Ficovi doživotnú rentu či obnoviť Špeciálnu prokuratúru a NAKA.



Napokon, uvedené potvrdzuje už prvá otázka, ktorá znie: „Súhlasíte s tým, aby NR SR prijala uznesenie, ktorým skráti svoje IX. Volebné obdobie...,“ z ktorej azda pre každého zreteľne vyplýva, že o skrátení obdobia nerozhodne referendum, ale parlament. Ak sa uráči poslancom také uznesenie prijať, čo urobiť nemusia a prikázať im to nemôže a nedokáže ani referendum. Hlas ľudu k nim nielenže nedoletí, ale ani nevzlietne.



A áno, keď poslanci, vyhlasujúci sa za demokratov a označujúci sa za slušných, vyhodili z návrhu možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom, vedeli nielen čo robia, ale aj prečo to robia – urobili to naschvál, nie omylom.