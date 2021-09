Komentár J. Hrabka: Posledná vlna

Návšteva pápeža Františka na Slovensku je nepochybne hlavnou udalosťou týchto dní, ktorá prekrýva všetky ostatné. Vrátane pokračujúcej vojny bezpečnostných zložiek, ale tiež vydávania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.



Po štyroch dňoch pokoja, mieru a lásky však začnú všedné dni a krajina sa opäť začne trápiť zápasom proti koronavírusu. Stúpajú všetky možné čísla, pričom návšteva pápeža ich rast ešte urýchli, a nie spomalí. O premorovaní obyvateľstva, o ktorom sa donedávna nesmelo bez následkov verejne hovoriť, už spätne a verejne hovoria nielen experti, ale aj odborníci. Aj o klamlivom nastavení Covid automatu. A k nim patrí tiež najnovšia vyhláška hlavného hygienika k izolácii a karanténe osôb.



Opätovne vylučuje z karantény tzv. osoby v osobitnom režime, vrátane viacerých ústavných činiteľov - prezidentku, poslancov NR SR, členov vlády a ďalších. A opätovne z nej vylučuje tých, ktorí sú zaočkovaní a ktorí prekonali Covid-19 pred najviac 180 dňami. Pre nich totiž žiadna karanténa neplatí. Tým najdôležitejším vo vyhláške je však skrátenie izolácie chorých o celé štyri dni.



Veda je úžasná a pokrok sa nedá zastaviť. A zrejme ani šírenie vírusu, hoci fínt, s ktorými prišli zodpovední, bolo a je viacero. Napríklad, antigénový test bol nie tak dávno „zadarmo“ a negatívny výsledok platil alebo bol tzv. priepustkou na slobodu 21 dní. Dnes ho treba zaplatiť osobne a takpovediac namieste, pričom výsledok platí najviac 2 dni. Alebo - pred letom sa mohli účastníci zájazdov tváriť, že zaočkovaní vírus neprenášajú a vysmievať sa z tých, ktorí hovorili opak, dnes to však už tiež neplatí. Prísne vzaté - vírus počas leta doviezli na Slovensko ľudia s výnimkami a zaočkovaní, keďže nezaočkovaní museli ísť do karantény a z tej sa dostali iba po negatívnom výsledku testu.



Nehovoriac o tom, že z vyhlášok si robí žarty už aj hlavný hygienik J. Mikas. Dôkazom môžu byť nielen letecké dni, ale aj návšteva pápeža, keď napriek vyhláške, podpísanej vlastnou rukou, povolil účasť na jednom podujatí v dvoch režimoch - očkovaní aj očkovaní spolu s testovanými a spolu s tými, ktorí vírus prekonali. K dokonalosti chýbalo už len to, aby bol ďalší sektor podujatia vyčlenený aj pre všetkých.



Jednoducho povedané: zdá sa, že vládna koalícia na situáciu už rezignovala. Výhovorky na politickú opozíciu nezaberajú ani nepomáhajú, verejné peniaze sa stále míňajú rýchlym tempom a očkovacia kampaň neexistuje. Napokon, prezradil to aj minister zdravotníctva V. Lengvarský, ktorý zavelil, že „Vianoce by mali byť už bez vírusu“.



A to sa inak ako očkovaním alebo premorením dosiahnuť nedá.