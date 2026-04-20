KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum
Rozhodnutie hlavy štátu možno, samozrejme, napadnúť na Ústavnom súde, ale nič sa na ňom už nezmení, píše J. Hrabko.
Autor Juraj Hrabko
Prezident P. Pellegrini dnes vyhlásil v poradí desiate referendum. Uskutoční sa s dvomi otázkami, hoci petičný výbor žiadal, aby sa uskutočnilo s tromi otázkami.
Podľa prezidenta nie je v súlade s Ústavou prvá otázka, ktorá znie: „Súhlasíte s tým, aby NR SR prijala uznesenie, ktorým skráti svoje IX. volebné obdobie a deň predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky určí tak, aby sa konali do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda?"
Prezident zhodnotil, že táto otázka je v rozpore s Ústavou, a preto sa ju rozhodol nevyhlásiť. Ostatné dve otázky sú podľa neho už v poriadku. Presnejšie, v ústavnom poriadku. A tak sa rozhodol referendum s nimi vyhlásiť.
Znejú: "Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?"
"Súhlasíte s tým, aby bol obnovený Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“
Rozhodnutie hlavy štátu možno, samozrejme, napadnúť na Ústavnom súde, ale nič sa na ňom už nezmení. Takú silu nemá nikto, ani Ústavný súd. Ľudovo povedané, referendum je vyhlásené a basta. Bodka.
Termín 4. júla 2026, na ktorý prezident P. Pellegrini referendum vyhlásil, predurčuje a umocňuje jeho neúspech.
A radí ho tak k ďalším referendám, z ktorých bolo doteraz úspešné oficiálne iba jedno. Bude to prázdninové referendum a tým je povedané nie veľa, ale úplne všetko.
Možno tak iba zopakovať, že opak by bol spoločenským aj politickým zázrakom. A naraz.
