KOMENTÁR J. HRABKA: Prvý

S prejavmi doterajších hláv štátu sa to nepatrí, keďže každý z nich mal iný štýl, iné ciele a prednášal ich v iných podmienkach. A keďže očakávania má každý iné, nedá sa ani zovšeobecňovať, iba tak ako obvykle: niekomu sa prejav mohol páčiť, iný mohol byť z neho zhrozený. Niekomu môže byť ľahostajný a ďalší si ho ani nevypočul.



Prvý novoročný prejav nakoncipoval prezident P. Pellegrini tak, aby oslovil všetkých – občanov, vládu aj parlamentné politické strany. A tiež prezidentský úrad, keď vyhlásil: „Prezidentský palác nebude v roku 2025 ani pobočkou úradu vlády, ale ani politickým centrom odporu voči nej. Bude vždy miestom, kde sa hľadá dlhodobá vízia pre Slovensko a kde sa otvárajú zásadné otázky našej budúcnosti.“ Na prvé počutie to znie pekne, na druhé ako alibizmus a na tretie ako nesplniteľná úloha – v paláci síce možno hľadať dlhodobú víziu,

ba dokonca ju v ňom možno aj nájsť, ale do života ju bude musieť uviesť niekto celkom iný ako hlava štátu. Navyše – a to treba mať stále na pamäti, lebo je to naozaj dôležité – hovoril to nielen prezident, ale aj čestný predseda vládnej koaličnej strany s viacerými straníckymi právomocami. A z toho uhla pohľadu sa už veci javia trochu inak.



V podstate však možno konštatovať, že v prvom novoročnom prejave k občanom hovoril prezident P. Pellegrini po prvé hlavne o svojich zážitkoch za pár mesiacov v úrade. Čo zažil, videl a počul. A po druhé, že dokázal naukladať písmenká do slov a slová do viet tak, aby nikomu neublížil a každého podporil. Čo vonkoncom nie je zlá taktika, keďže tým – ľudovo povedané – vypálil rybník mimovládnym stranám, ktoré jeho prejav isto veľmi kritizovať nebudú, ak nechcú vyznieť smiešne a zádrapčivo. Najhoršie je tak vlastne to, že už o pár dní nebude vedieť nikto – alebo len málokto – o čom vlastne v novoročnom prejave hovoril a čo tým chcel aj povedať. Nebude však výnimkou, také niečo sa totiž darilo každej doterajšej hlave štátu v novodobej histórii.



Je prirodzené, že novoročný prejav má byť inak koncipovaný ako napríklad Správa o stave republiky a to sa prezidentovi P. Pellegrinimu aj podarilo. Mimochodom, presvedčiť sa o tom, ako vlastné slová myslí vážne, sa budeme môcť už o pár dní, keď bude udeľovať štátne