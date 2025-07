KOMENTÁR J. HRABKA: V čí prospech?

Ministerstvo zahraničných vecí si predvoláva britského veľvyslanca za účelom podania vysvetlenia o financovaní influencerov na Slovensku britskou vládou pred parlamentnými voľbami 2023. Influenceri mali totiž podľa neho robiť kampaň v neprospech Smeru-SD a v prospech Progresívneho Slovenska. Ako skončili voľby vie každý – Smer-SD ich vyhral a PS ich prehralo.



Každá krajina je nielen pred voľbami, ale aj počas volebného obdobia vystavená rôznym kampaniam z rôznych strán. Aj z rôznych krajín, takpovediac, zo všetkých štyroch svetových strán. Hybridné vojny sú zákerné, nehrá sa v nich ani len náznakom fér a sú do nich investované naozaj veľké peniaze. A keďže zrejme neexistuje oblasť, ktorej by sa nevenovali a nechceli ju speňažiť, ich pôsobenie sa muselo dotknúť aj robenia politiky. Influencerom – česť výnimkám ak existujú – ide len o tri veci: peniaze, peniaze a peniaze. To nie je výčitka, iba konštatovanie. Napokon, kto sa nechce dať osprostieť, tak sa nedá a kto sa chce, tak sa nechá. Dôležité je, že nikto nikoho do ničoho nenúti a každý sa rozhoduje a rozhodne sám.



Internetový svet je pre mnohých lákavý tým, že jednoducho iný ako reálny – krajší aj lepší. Každý si v ňom môže nájsť iba to, čo nájsť chce, zvyšok si nevšímať a tak nečudo, že do neho uteká a schováva sa v ňom čoraz viac ľudí. A s čoraz väčšími nádejami. V reálom živote sú potom frustrovaní, nahnevaní a niektorí aj nebezpeční – na rozdiel od influencerov, ktorí sú zase bohatší. Hoci raz za čas sa stane, že aj na nich použije niekto ich vlastné zbrane. Napríklad českému youtuberovi nedávno predviedli, ako by vylepšovali čínsku propagandu, takže na nich zarobil on, a nie oni na ňom.



No. V reálnom živote je to tak, že predvolanie si veľvyslanca je v diplomacii už veľmi silná káva. Ktorá nepochybne poškodzuje vzájomné vzťahy, pričom v tomto prípade aj príbehu naozaj nejde o vyváženosť robenia politiky na všetky štyri svetové strany, ktorou sa slovenská vláda hrdí. Ak okrem nejakého článku, na ktorý sa ministerstvo zahraničných vecí odvoláva, existujú aj fakty a argumenty, ktoré by ho podporili, mohlo a malo to riešiť inak. Aj preto, lebo na opačnej svetovej strane ako je Veľká Británia existuje krajina, ktorej veľvyslanec pri musel pri rovnakom posudzovaní veci na slovenskom ministerstve zahraničných vecí aj spávať. Preukázateľne.