KOMENTÁR J. HRABKA: Vláda opäť v núdzi

Premiér I. Matovič avizoval, že vláda zavedie opäť núdzový stav. Dôvody ešte neprezradil, ale o tie sa beztak málokto zaujíma. Núdzový stav vraj bude a hotovo.



Lenže také ľahké, ako to bolo s núdzovým stavom počas jarného obdobia, to už nebude. Navyše, stále platí, že vláda nemôže vyhlásiť núdzový stav iba preto, lebo chce, ale iba vtedy, keď sú na to dôvody. Konkrétne, núdzový stav síce možno vyhlásiť v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, ale „len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území,“ pričom ho možno vyhlásiť iba „v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní“.



To sú základné postuláty pri vyhlasovaní núdzového stavu, na detailné treba počkať, kým ho vláda aj vyhlási. Až potom sa uvidí, ako rešpektuje ústavný zákon, ktorý na jar tohto roka veľmi nerešpektovala. Zdôrazňovať, že dnes je aj v tejto súvislosti situácia iná – a pre vládu horšia aj ťažšia ako bola na jar – azda netreba.



Toľko základné vecné záležitosti, nasledujú politické: nie premiér, ale iba vláda môže vyhlásiť za uvedených podmienok núdzový stav. Rozmenené na drobné to znamená, že premiér, ktorý zavedenie núdzového stavu avizuje a urguje, bez súhlasu ministrov nemôže zaviesť nič, žiadny núdzový stav. Povedané rečou ústavy, vláda rozhoduje v zbore aj o vyhlásení a skončení núdzového stavu.



Vláda má spolu s premiérom 16 členov. Rozdelenie kresiel je 8 (OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola), 3 kreslá má Sme rodina a rovnako 3 kreslá má aj SaS, pričom strane Za ľudí patria 2 kreslá. Inými slovami, premiér na zavedenie núdzového stavu potrebuje aj súhlas aspoň jedného člena vlády niektorého z koaličných partnerov, vystupuje však tak, akoby nepotreboval žiadneho.



Zhrnuté a podčiarknuté, akokoľvek sa snaží premiér I. Matovič vystupovať na verejnosti suverénne a neohrozene, bez podpory koaličných partnerov nezmôže nič alebo len veľmi málo a to iba menej podstatné veci. Ešte inak, za vyhlásenie núdzového stavu, ako aj za terajší stav v súvislosti s koronavírusom nesie zodpovednosť celá vládna koalícia, nielen premiér či jeho hnutie. Teda politickú zodpovednosť a náklady v prípade, keď bude núdzový stav naozaj vyhlásený, ponesú aj Sme rodina, aj SaS a aj Za ľudí, bez ktorých nemôže byť vyhlásený. Napokon, aj osoba premiéra závisí od koalície, a nie naopak.