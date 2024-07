Komentár J.Šmihulu: Scholz nechce kráčať v šľapajach prezidenta Bidena

Tradičná „letná“ tlačová konferencia nemeckého kancelára prilákala včera do berlínskeho tlačového strediska spolkovej vlády desiatky novinárov. Iste nielen preto, že išlo o jedno z posledných vystúpení kancelára Olafa Scholza pred blížiacou sa dvojtýždennou letnou dovolenkou, počas ktorej chce spolu s manželkou Brittou Ernstovou zavítať do „spriatelenej európskej krajiny“.



Práve včera nemecká vláda oznámila, že nasledujúce voľby do Spolkového snemu (Bundestagu) by sa mali konať 28. septembra 2025. Tento termín je potrebné vnímať ako odporúčanie, pretože konečné rozhodnutie je na spolkovom prezidentovi, avšak jedna z nosných tém tlačovej konferencie sa priam núkala.



„Nechcete nasledovať príklad amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý oznámil, že pred novembrovými prezidentskými voľbami sťahuje svoju kandidatúru?“ znela jedna z otázok adresovaná kancelárovi. Olaf Scholz sa s dávkou sarkazmu poďakoval novinárovi za „mimoriadne milú a priateľskú otázku“ a vzápätí odhodlane dodal: „SPD je veľmi zomknutá strana. Všetci sme pevne odhodlaní ísť spoločne do najbližšej volebnej kampane do Spolkového snemu a vyhrať ju. Ako kancelár sa budem o post uchádzať, aby som sa opäť stal kancelárom.“



Scholz tak pomerne prekvapujúco urobil napriek tomu, že jeho strana ho zatiaľ oficiálne nenominovala, napriek neúspechom v krajinských voľbách i v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu a v nie neposlednom rade napriek mimoriadne slabým číslam, ktoré majú sociálni demokrati v prieskumoch volebných preferencií. O to väčšie bolo úsilie spolkového kancelára rozptýliť obavy, šíriť dôveru a vzoprieť sa nelichotivým vyhliadkam, pričom vyjadril presvedčenie, že slabšie výsledky prieskumov sa dajú zvrátiť.



„Výsledky prieskumov, ktoré nie sú dobré, sú podnetom na to, aby boli lepšie,“ povedal kancelár a vyslovil odhodlanie zvrátiť tento trend. Čiže, po takmer dvoch hodinách trvajúcej tlačovej konferencii bolo zrejmé, že šéf spolkového kabinetu je presvedčený o tom, že je tou najlepšou voľbou a súčasné výzvy majú byť predzvesťou svetlej budúcnosti. Stručne - jasne: Olaf Scholz chválil Olafa Scholza.



Pravdou však je, že nemeckí sociálni demokrati (SPD) sa vôbec nemôžu pochváliť oslnivými výsledkami. Veď v júnových voľbách do Európskeho parlamentu dosiahli so ziskom 13,9 percent najhorší výsledok v celoštátnych voľbách za takmer 130 rokov. Opozičná Kresťanskodemokratická únia (CDU) a Kresťanskosociálna únia (CSU) získala rovných 30 percent hlasov.



Približne rovnaké výsledky naznačujú aj prieskumy ohľadne volieb do Spolkového snemu - sociálni demokrati sa momentálne pohybujú medzi 14 a 16 percentami, ďaleko za CDU/CSU so ziskom niečo viac ako 30 percent. Ešte horšie je na tom SPD v spolkových krajinách Sasko a Durínsko, v ktorých sa budú 1. septembra konať najbližšie krajinské voľby, kde má len jednociferné čísla.



Napokon, ani vlastná strana nestojí za svojim kancelárom príliš zomknuto ako to sám naznačil. Olafa Scholza, prezývaného v Nemecku „Scholzomat“ vzhľadom na jeho monotónny prejav a sklon používať technokratický žargón, podporuje len asi jedna tretina členov SPD ako prípadného kandidáta na post kancelára. V tejto súvislosti sa spomína najmä ďaleko populárnejší spolkový minister obrany Boris Pistorius, ktorý dominuje rebríčkom obľúbenosti.



CDU/CSU reagovala na tlačovú konferenciu kancelára Scholza slovami, že stráca kontakt s realitou. Prvý parlamentný tajomník poslaneckej frakcie CDU/CSU v Spolkovom sneme, kresťanský demokrat Thorsten Frei to pre denník Rheinische Post formuloval jednoznačne: „Vzhľadom na jeho vystúpenie by sa dalo povedať, že bolo v štýle Pippi Dlhej Pančuchy - robím svet takým, aký sa mi páči.“



„Semafor svieti“ - oznamoval v novembri 2021 po víťazných septembrových voľbách do Bundestagu Olaf Scholz dohodu o novej vládnej koalícii, na ktorej sa sociálni demokrati dohodli so Zelenými a liberálnymi demokratmi z FDP, a ktorá sa kvôli farbám zúčastnených strán označuje ako „semaforová koalícia“. V súčasnosti to však vyzerá tak, že na semafore jej po rokoch vládnutia zasvieti definitívne len červená.