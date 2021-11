KOMENTÁR MÁRIUSA KOPCSAYA: Omikron

Človek sa bráni pred koronavírusom, ale aj on sa bráni pred človekom. Správa sa ako veľký kolektívny organizmus, ktorý hľadá všetky spôsoby, ako uniknúť pred svojím vyhubením, pred nedostatkom hostiteľov (protipandemické opatrenia) a pred účinnou látkou (vakcíny).



Dalo sa čakať, že koronavírus zasa zmutuje, navyše podľa odborníkov ho k tomu priam nabáda stav, keď je zaočkovaná veľká časť populácie, ale nie väčšina. To ho tlačí k stene, ale ešte dovoľuje ďalšie prežitie. Dnes čakáme na verdikt, nakoľko je nová verzia omikron nákazlivá a smrteľná. Skrátka nebezpečná.



Správa nezakladá dôvod pre paniku, ale nemožno ju ani podceňovať. Omikron je s najväčšou pravdepodobnosťou už aj na Slovensku. A potvrdzuje, že jedinou cestou z problému zvaného COVID je naozaj očkovanie. Nič iné, lebo obchody a reštaurácie ani školy ani kostoly donekonečna zatvárať nemôžeme, a takisto sa nemôžeme tváriť, že tisícky ľudí v nemocniciach, na prístrojoch a na cintorínoch – pozor, hovoríme LEN o Slovensku – sú obyčajnou chrípôčkou.



COVID sa obyčajnou chrípôčkou môže stať práve vďaka masívnej zaočkovanosti. Aj chripôčka je sem-tam pre niekoho nebezpečná, ale v menšej miere.



Bohužiaľ sa na Slovensku dívame tejto nevábnej a neúprosnej omikronovskej realite do očí práve vo chvíli, keď je aj bez omikronu prežívame kritický vrchol tretej vlny. Opäť raz zaskočení, nepripravení a – nezaočkovaní.



Na rozdiel od smutného záveru roku 2020 máme tento rok nástroj v podobe vakcíny. Ale polovica populácie po ňom dosiaľ nesiahla. A mnohí tak odmietajú urobiť. Aj keď treba povedať, že práve teraz záujem o očkovanie začína rásť, čo je dobrý signál. Ale zároveň popri tomto pozitívnom trende prebieha aj boj s časom.



Prenesme sa do Českej republiky. Tam spravodajský titulok Českej televízie hlása: Babiš a Fiala spoločne podporujú očkovanie, iniciatíva chce dať tretiu dávku miliónu ľudí za týždeň. Inými slovami, odchádzajúca garnitúra aj nastupujúca, teda koalícia aj opozícia urobili rázny krok a vyslali dôležitý signál, že majú jasný plán boja s pandémiou, čo by občania Slovenska potrebovali ako soľ.



Boj s pandémiou prehráva aj Česko a prakticky celý východný blok. Môže za to práve tradične nízka dôvera obyvateľov postkomunistických štátov vo vlády a všeobecne v inštitúcie, ale tiež obrovský vplyv hoaxov a internetových lží. S tým zápasia Česi práve tak ako Slováci.



Nie je reč o ľuďoch, čo sa nechcú dať očkovať, ale o ľuďoch, ktorí doslova bojujú proti očkovaniu na hromadnej báze. Stalo sa to súčasťou ich svetonázoru, prejavom vzdoru proti existujúcej moci. V Česku našli odborníci tridsať – zväčša proruských – stránok, ktoré toto evanjelium šíria.



Je však najvyšší čas povedať, že teraz už nejde o takú alebo onakú vládu. Cieľom spoločnosti a jej členov je prežiť – a žiť, ak to ešte pôjde, normálne. Vrátiť sa k životu bez rúšok a rušených koncertov. Je to medicínsky problém. Ak nie je niečo problémom politickým, potom je to práve fakt, že sme terčom hybridnej vojny a naša obrana zlyháva. A tu je recept zložitý. Ale proti COVIDU sa ponúka oveľa jednoduchší: Treba sa dať očkovať.