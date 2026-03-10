< sekcia Import
KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko
V Poľsku totiž v posledných dňoch nastal prudký a pre mnohých nepochopiteľný rast cien palív a najmä nafty.
Autor Slavomír Gregorík
Slováci si v posledných rokoch zvykli na jednu nepríjemnú realitu: takmer všetko je u nás drahšie než v Poľsku. Od potravín po služby. Poľské obchody sa stali cieľom nákupnej turistiky a symbolom lacnejšieho života za severnou hranicou. Teraz sa však karta obrátila a to pri niečom, čo Slováci sledujú obzvlášť pozorne - cenách palív.
V Poľsku totiž v posledných dňoch nastal prudký a pre mnohých nepochopiteľný rast cien palív a najmä nafty. Vývoj situácie na Blízkom východe poľský mediálny priestor ovládol natoľko, že na čerpacích staniciach sa začali tvoriť rady a situáciu musel upokojovať minister energetiky Milosz Motyka vyhlásením, že krajina má dostatočné zásoby ropy (sklady sú podľa neho naplnené na 70 %) a panické tankovanie do bandasiek nedáva zmysel.
Autor týchto riadkov totiž ešte koncom februára vo Varšave natankoval za 5,64 zlotých za liter nafty (asi 1,32 eur). O pár dní neskôr som si stihol vystáť rad na diesel za cenu vyše 6 zlotých, no a dnes už ceny na mnohých staniciach atakujú 8 zlotých (1,88 eur).
Podľa hlavného analytika ČSOB Mareka Gábriša sme na Slovensku ku 6. marcu tankovali benzín o 10 centov a naftu o 4 centy na liter drahšie než Poliaci. Pri uvedenej priemernej cene 1,466 eura za liter nafty a 1,474 eura za liter 95 oktánového benzínu to však nezodpovedá porovnaniu s reálnymi cenami z poľských staníc z toho dátumu.
Poľskí analytici z BM Reflex vypočítali priemernú cenu z 5. marca na 6,99 PLN za liter nafty (1,63 eur) a 6,25 PLN (1,47 eur) za liter benzínu, čo už dáva iný pohľad na cenovú situáciu v oboch krajinách.
Situáciu na poľských čerpačkách pobúrene okomentoval aj guvernér Národnej banky Poľska Adam Glapiňski ktorý nárast cien označil za úplne neodôvodnený v kontexte úrovne rastu cien ropy, či oslabeniu zlotého voči doláru a euru. Psychológia trhu zjavne dokáže fungovať rovnako silno ako reálne cenové faktory. Stačí obava z budúcnosti a ceny sa začnú pohybovať ešte skôr, než sa zmenia samotné náklady.
V našej domácej debate sa často zdôrazňuje, čo je u nás horšie alebo drahšie než inde, no realita býva niekedy zložitejšia. Tentoraz totiž stoja v radoch na (drahšie!) pohonné hmoty Poliaci a slovenské pumpy zostávajú zatiaľ bez väčšej paniky.
