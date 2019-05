Komentár Thomasa Kulidakisa: Dvojaká kvalita potravín

Komentár uverejňujeme so súhlasom Českého rozhlasu Plus.

Vláda Českej republiky slávnostne oznámila novelu zákona o potravinách, ktorá zahŕňa aj opatrenia voči takzvanej dvojakej kvalite potravín. Dokázala tým, že proti predaju výrobkov s rovnakým obalom, ale s iným zložením, mohla zasiahnuť už dávno a na národnej úrovni.



Čo sa týka samotnej podstaty veci, je zrejmé, že potraviny by mali byť jasne rozpoznateľné už na prvý pohľad. Spotrebiteľ nie je povinný lúštiť drobné písmo ich zloženia a doplňovať si potravinárske a chemické vzdelanie, aby vedel, čo kupuje. Je, samozrejme, na hranici sprostoty, keď výrobcovia argumentujú údajnými odlišnými chuťami kupujúcich v krajinách bývalého východného bloku.



Namiesto toho by bolo čestnejšie, keby priznali farbu a zrozumiteľne povedali, že jednoducho tlačia na cenu. To znamená, že nemožno mať špekáčiky plné mäsa za šesť päťdesiat a dekagram najlepšej šunky za 25 korún. V tomto zmysle nemožno porovnávať jednotlivé výrobky u nás a v krajinách západu a juhu Európy. Môže sa stať, že konkrétny výrobok stojí v zahraničí menej, ale cenová hladina je v starších členských krajinách vo všeobecnosti vyššia.





Ponuka a dopyt

Pri návšteve obchodu je už teraz možné si kúpiť kvalitnú potravinu, iba je drahšia. Samozrejme, všetko by malo byť rozpoznateľné na obale. Stačil by k tomu prívlastok v názve, ktorý by odlišoval kvalitu a tým aj cenu. Podľa vládneho návrhu novely zákona budú na všetko dohliadať štátne orgány s novými právomocami., bude hroziť pokuta až 50 miliónov korún a všetko sa vraj napraví. Je preto nutné dodať, že takéto opatrenie mohlo uzrieť svetlo sveta už dávno.



Je úplne zbytočné hádzať zodpovednosť na Brusel. V prípade výrobkov s dvojakou kvalitou padá vina na všetkých doterajších národných politikov, ktorí patričnú úpravu neprijali skôr. Možno sa báli, že ceny výrobkov sa zvýšia a ich preferencie znížia. Tak to ale nebude. V tomto prípade rozhoduje ponuka a dopyt, ktorý po lacných potravinách a výrobkoch bude vždy dostatočný.