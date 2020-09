KOMENTÁR: V Severnom Porýni-Vestfálsku sa rozhodovalo aj o šéfovi CDU

Nedeľné komunálne voľby v Severnom Porýní-Vestfálsku pútali zvýšený záujem nielen obyvateľov tejto najľudnatejšej spolkovej krajiny. Keďže išlo o posledné veľké voľby v tomto roku, vnímali sa aj ako lakmusový papier voličských nálad. Pozornosť preto zbystrili vo všetkých centrálach parlamentných strán, najmä však v centrále Kresťanskodemokratickej únie (CDU), materskej strany kancelárky Angely Merkelovej. Totiž hlasovanie malo zároveň ukázať aké sú šance krajinského premiéra Armina Lascheta v súboji o post šéfa CDU, ktorý sa má voliť koncom tohto roku na zjazde strany v Stuttgarte.



Od roku 1999 vládnu 18 miliónovému Severnému Porýniu-Vestfálsku kresťanskí demokrati. Po nedeľných krajinských voľbách sa na tom nič neznemí. CDU v nich celkom jasne zvíťazila, hoci v porovnaní s predchádzajúcimi krajinskými voľbami zaznamenala viac ako trojpercentú stratu a so ziskom 34,3 percenta dosiahla v tejto spolkovej krajine najhorší volebný výsledok od roku 1946.



Napriek značným stratám zostanú druhou najsilnejšou stranou aj po nedeľných krajinských voľbách sociálni demokrati (SPD), ktorým odovzdalo svoj hlas 24,3 percent voličov, čo je však o sedem percent menej v porovnaní s komunálnymi voľbami v roku 2014 a ich najhorší výsledok vôbec. Niet divu, že predsedníčka nemeckých sociálnych demokratov Saskia Eskenová označilo tento výsledok „za veľké sklamanie“.



Naopak, šéfovia strany Zelených v Severnom Porýni-Vestfálsku Mona Neubaurová und Felix Banaszak hovoria „o fantastickom výsledku“. Nečudo, veď Zelení už začínajú SPD dýchať na chrbát. V porovnaní s predchádzajúcimi krajinskými voľbami si polepšili o viac ako osem percent, keď získali rovných 20 percent hlasov voličov.



Predseda kresťanských demokratov v Severnom Porýní-Vestfálsku Armin Laschet vníma volebné vťazstvo v komunálnych voľbách ako úspech a potvrdenie svojho kurzu počas korona pandémie, ktorý označuje ako „cestu striedmosti“.



Avšak prakticky vzápätí po oznámení neoficiálnych konečných výsledkov sa nechali počuť aj jeho dvaja konkurenti v súboji o post šéfa Kresťanskodemokratickej únie. „CDU ustúpila zeleným najmä vo veľkých mestách,“ vyhlásil bývalý šéf poslaneckej frakcie CDU/CSU v Spolkovom sneme (Bundestag) Friedrich Merz. Poslanec Bundestagu a zahraničnopolitický expert kresťanských demokratov Norbert Röttgen zase poukázal na „deficit“ CDU medzi mladými ľuďmi a v univerzitných mestách, keď sa podľa neho „strategickým protivníkom“ kresťanských demokratov stávajú zelení.



Aj tieto bezprostredné reakcie hlavných straníckych rivalov dali najavo, že boj o predsednícke kreslo v CDU bude nepochybne pútavý a uvidíme, ktorý z uchádzačov napokon získa právo, aby sa pokúsil zastaviť klesajúci trend najstaršej a najväčšej politickej sily v Nemecku. Terajšej šéfke CDU Annegret Krampovej-Karrenbauerovej sa nepodarilo doviesť kresťanských demokratov k výraznejším úspechom, naopak počas jej predsedníctva utrpeli v niektorých krajinských voľbách výrazné straty a tak po tohtoročných februárových voľbách v Durínsku oznámila, že na čele strany končí.



Podľa všetkého hlavný súboj o post predsedu CDU sa odohrá medzi pokračovateľom línie Angely Merkelovej Arminom Laschetom a Friedrichom Merzom, ktorý sľubuje návrat ku konzervatívnym hodnotám.



Armin Laschet spájanie komunálnych volieb s hlasovaním o novom lídrovi kresťanských demokratov, ktoré všade unisono rezonovalo odmieta so slovami: „Otázka smerovania strany sa zodpovie v decembri.“ Je však zrejmé, že víťaz komunálnych volieb v Severnom Porýní-Vestfálsku ide do tohto súboja po nedeľnom hlasovaní posilnený.