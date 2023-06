Komerčná miniponorka voziaca turistov k vraku Titanicu, je nezvestná

Londýn 19. júna (TASR) - V Atlantickom oceáne sa v pondelok stratila ponorka, ktorá turistov vozila k vraku Titanicu. TASR správu prevzala zo stanice BBC News.



Počet ľudí v miniponorke nebol v čase zmiznutia bezprostredne známy, na jej záchranu sa rozbehla pátracia misia.



Miniponorky sú využívané na prepravu platiacich zákazníkov - turistov i odborníkov - na prehliadku vraku parníka, ktorý v apríli 1912 počas prvej plavby z anglického Southamptonu do amerického New Yorku stroskotal v severnej časti Atlantiku po zrážke s ľadovcom.



Slávny vrak sa nachádza v hĺbke 3800 metrov, približne 600 kilometrov od pobrežia kanadskej provincie Newfoundland. Viacdenné výlety k nemu stoja desiatky tisíc dolárov a ponor vrátane zostupu aj výstupu trvá osem hodín. Miniponorka potrebuje materskú loď, ktorá ju môže vypustiť na vodu a vrátiť späť, dopĺňa stanica Sky News.



Titanic bol najväčšou zaoceánskou loďou svojej doby. Pri jeho potopení zahynulo z 2200 cestujúcich a členov posádky na palube viac ako 1500 osôb.



Vrak je od svojho objavenia v roku 1985 podrobne skúmaný. V máji bola vytvorená vôbec prvá digitálna replika Titanicu v plnej veľkosti, ktorá by sa podľa odborníkov mohla použiť na odhalenie jeho tajomstiev.