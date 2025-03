Komora zubárov apeluje na zvýšenú starostlivosť o ústne zdravie

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) apeluje na zvýšenú starostlivosť o ústne zdravie. Ochorenia, ako sú zubný kaz, zápaly ďasien či parodontitída, môžu negatívne ovplyvniť kvalitu života, problémy s príjmom potravy, no môžu mať aj vplyv na duševné zdravie a sociálne interakcie jednotlivca.



"Dôležitá je pravidelná starostlivosť ráno a večer, okrem klasickej starostlivosti zubnou kefkou a fluoridovanou zubnou pastou treba sa starať aj o medzizubný priestor. Na to si treba dobre nainštruovať tieto pomôcky a ich správnu techniku používania práve na dentálnej hygiene," uviedla členka výboru SKZL pre prevenciu Michaela Lifková.



Zároveň upozornila, že nesprávne zvolená medzizubná kefka môže zuby aj ďasná poškodiť. "Najmä v medzizubných priestoroch vznikajú potom prvé skryté kazy, ktoré môžu urobiť problém, nie sú viditeľné, preto je dôležité pri preventívnych prehliadkach naozaj robiť aj röntgenologické snímky," objasnila Lifková.



SKZL prízvukuje, že kľúčom k udržaniu zdravých zubov a ďasien je okrem pravidelnej hygieny aj vyvážená strava. Dôležité je podľa nej obmedzenie príjmu cukrov a kyslých potravín. Pravidelné návštevy zubného lekára aspoň raz ročne zas umožňujú včasné odhalenie problémov v ústnej dutine.



Lifková doplnila, že na prehliadkach sa tiež môže vykonať skríning orofaciálnych nádorov. "Vždy by mal zubný lekár hodnotiť kvalitu sliny, zapálené miesta, rôzne povlaky, či už sú stierateľné, nestierateľné, biele. Takisto pacient by si mal aktívne pozerať ústa, občas si ich prehmatať a keď vidí niečo, čo tam predtým nebolo alebo sa niečo viac ako dva týždne nehojí, treba navštíviť zubného lekára," uviedla.



Lekárka tiež zdôraznila potrebu osvety v starostlivosti o zuby na školách. Pripomenula, že projekt Nebojím sa zubného lekára sa stretol s pozitívnym ohlasom na základných školách, pričom v roku 2022 zaznamenali účasť až 10.000 žiakov. "Na sneme SKZL sme sa zhodli naprieč Slovenskom, že je potrebné investovať aj zo strany zubných lekárov do ústneho zdravia obyvateľstva na Slovensku a aktívne ideme spustiť nejaký národný projekt prevencie, na ktorého vypracovaní sa teraz aktívne tento rok robí," poznamenala.



Lifková priblížila, že kazivosť zubov u detí sa líši podľa regiónov. "V Bratislavskom, Trnavskom a Banskobystrickom regióne evidujeme nižší index kazivosti, čo naznačuje, že rodičia sa tam o zuby svojich detí starajú dôslednejšie. Rovnako je v týchto oblastiach vysoká návštevnosť zubných ambulancií vrátane pedostomatológov," dodala.