Komora zubných lekárov: Bielenie zubov je invazívny zákrok

Bratislava 15. marca (TASR) - Nesprávne alebo nadmerné používanie komerčných produktov na bielenie zubov môže viesť k ich zvýšenej citlivosti, podráždeniu mäkkých tkanív či k poškodeniu skloviny. Upozornil na to prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík. Zdôraznil, že bielenie zubov je invazívny zákrok, preto patrí do rúk zubného lekára.



"Estetické zákroky, ako je bielenie zubov, získavajú na popularite a trh je zaplavený rôznymi komerčnými produktmi - od bieliacich pásikov a pást. Tieto produkty využívajú chemické látky, ktoré sú zamerané na odstránenie povrchových škvŕn, čím dočasne zlepšujú vzhľad zubov," vysvetlil pre TASR.



Účinnosť týchto prostriedkov je však podľa jeho slov obmedzená najmä na odstránenie povrchového zafarbenia, pričom výsledky sa môžu líšiť v závislosti od jeho typu a hĺbky. "Navyše, nesprávne alebo nadmerné používanie môže viesť k zvýšenej citlivosti zubov, podráždeniu mäkkých tkanív a v niektorých prípadoch aj k poškodeniu skloviny," varuje odborník.



Je preto podľa neho dôležité, aby sa pacienti pred podstúpením estetického bielenia poradili so zubným lekárom, ktorý dokáže stanoviť vhodný liečebný plán a minimalizovať prípadné riziká.