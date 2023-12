Končí sa jesenná migrácia vtákov, väčšina je na svojich zimoviskách

Bratislava 1. decembra (TASR) - Končí sa jesenná migrácia vtákov. Začiatkom decembra sa už väčšina sťahujúcich vtákov nachádza na svojich zimoviskách. TASR o tom informovala Eva Horková z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).



Mnoho jedincov na lokality prilieta v priebehu októbra či novembra. Veľká časť z nich však do cieľovej destinácie za lepšími podmienkami nikdy nedorazí. Počas migrácie ich ohrozuje množstvo prekážok vrátane tých neprirodzených, akými sú aj strety s elektrickými vedeniami, poukazujú ornitológovia.



Na znížení rizika nárazov do prenosových vedení pracuje RPS so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). "Počas migrácie sú sťahovavé druhy vtáctva ohrozené nárazmi do elektrických vedení či zásahmi elektrickým prúdom na stĺpoch, ktoré vtáky často využívajú na odpočinok či lov koristi," povedal odborný koordinátor projektu LIFE Danube Free Sky z RPS Marek Gális.



Od minulého roka na 30 kilometroch najviac rizikových úsekov prenosových vedení nainštalovali špeciálne prvky. Išlo o odkloňovače letu vtáctva, ktoré sú pre vtáky viditeľné aj v noci. "Vďaka nim sa zvýši bezpečnosť našich vedení pre letiace jedince, ktoré ich stihnú včas zaregistrovať a vyhnúť sa im. Do konca roku 2024 plánujeme takto ošetriť ďalších 40 kilometrov," informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.



V rámci projektu spolupracuje 15 partnerov, medzi ktorými sú aj energetické spoločnosti zo šiestich európskych krajín, s cieľom vytvoriť v okolí Dunaja bezpečný priestor pre vtáky. "V rámci projektu spolupracujeme aj s prenosovými spoločnosťami z Maďarska a Chorvátska a s distribučnými spoločnosťami zo Slovenska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska či Srbska," povedal Gális.



Do roku 2025 sa v rámci projektu v siedmich projektových krajinách odkloňovačmi letu vtáctva ošetrí minimálne 245 kilometrov rizikových vedení a takmer 4000 stĺpov bude odizolovaných špeciálnymi ekochráničkami, ako prevencia zásahu elektrickým prúdom. Vďaka tomu sa podľa združenia predíde úhynu či vážnemu poraneniu desiatok tisícov chránených druhov vtákov každý rok.