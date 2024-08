Kone sú výrazne inteligentnejšie než sa predpokladalo, odhalila štúdia

Londýn 12. augusta (TASR) – Kone sú výrazne inteligentnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to z novej štúdie, ktorá prostredníctvom komplexnej hry s odmenami skúmala ich inteligenciu. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Výskumníci z Nottingham Trent University (NTU) v Spojenom kráľovstve skúmali, či kone dokážu myslieť a plánovať dopredu. Doteraz to bolo považované za schopnosť presahujúcu ich možnosti, pretože majú nedostatočne vyvinutú časť čelného laloku zodpovednú za strategické myslenie.



Výsledky štúdie publikované vo vedeckom žurnále Applied Animal Behaviour Science však dokázali, že kone sa dokážu učiť na základe modelov – vytvoria si model sveta okolo seba, ktorý im uľahčuje vytváranie predpokladov a rozhodovanie.



Výskumníci testovali 20 koní, úloha mala tri stupne.



Na prvej úrovni sa mali zvieratá dotknúť nosom karty. Keď to urobili, dostali odmenu.



Druhá úroveň bola náročnejšia – úlohou stále bolo dotknúť sa nosom karty, no iba keď nesvietilo svetlo. Za dotyk počas svietenia svetla odmenené neboli, no neboli ani potrestané. Kone preto stláčali kartu bez ohľadu na svetlo a odmenu dostávali iba za úspešné pokusy.



Tretia úroveň pridala do pokusu trest – ak kôň stlačil kartu, keď svietilo svetlo, musel desať sekúnd počkať.



Výskumníci zaznamenali, že kone po pridaní trestu prestali kartu stláčať bezmyšlienkovito a prakticky okamžite ju začali stláčať správne. Naznačuje to, že pravidlá chápali celý čas, no v druhej úrovni pokusu konali tak, aby nemuseli veľmi uvažovať.



"Po zavedení trestu sme u koní očakávali zlepšenie, no prekvapila nás rýchlosť a výraznosť zmeny. Zvieratá zvyčajne na získanie novej vedomosti potrebujú niekoľko pokusov, naše kone sa však po zavedení trestov zlepšili prakticky okamžite. Naznačuje to, že pravidlám rozumeli celý čas," uvádza doktorandka na NTU Louise Evansová.



Podľa vedcov možno výsledky štúdie využiť na zlepšenie starostlivosti o kone a cvičiteľom pomôcť vytvoriť humánnejšie výcvikové postupy.