Konferencia o transfere technológií prepojila vedcov a biznis sektor

Košice 12. októbra (TASR) – Na efektívne spolupráce nadviazané medzi vedeckovýskumným prostredím a podnikateľmi poukázala konferencia Konkurencieschopnosť a transfer technológií, ktorá sa v stredu konala v Košiciach. So zástupcami súkromného sektora sa na nej stretli vedeckí odborníci na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie a biomedicínske technológie.



Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) prezentoval na podujatí centrá interdisciplinárnych biovied, progresívnych materiálov, vodíkových technológií a biomedicínskeho inžinierstva. Každé z centier pritom predstavilo aj svojho priemyselného partnera, ktorý vedecké výsledky aplikuje priamo v praxi, informoval za CNIC Tomáš Zavatčan.



"Spolupráca univerzít s miestnymi podnikateľmi a komunálnou sférou je jedným zo spôsobov, ako ich ešte viac prepojiť s praxou, stimulovať tak vznik rôznych inovácií či startupov, iniciovať využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, podporiť prísun nových technológií aj do tradičných odvetví a prepájať tak nové poznatky, technológie a ľudský a finančný kapitál naprieč odvetviami," uviedol Marek Kozlay, predseda predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK. Je to podľa neho aj jedna z ciest, ako motivovať mladých ľudí, aby sa po ukončení štúdia rozhodli vrátiť do svojho domovského regiónu a vedeli si nájsť primerané zamestnanie, resp. sami začali podnikať a aktívne sa zapájať do života miestnej komunity.



"Naša budúcnosť sa odvíja nielen od technologického pokroku, ale aj od našej vlastnej adaptácie na 'nový svet'. V CNIC tvoríme vedu pre ľudí, vedu, ktorá rovnako rieši každodenné problémy jedinca, ako aj problémy celej spoločnosti," povedal predseda predstavenstva CNIC Pavol Miškovský. Spájanie vedecko-technologického potenciálu akademického prostredia s komerčným prostredím súčasného priemyslu je podľa neho jedným, ak nie jediným z východísk rozvoja východného Slovenska a mesta Košice.



Súčasťou programu bola demonštrácia reálnych výsledkov vedeckých výskumov košických vedcov ako napríklad 3D tlač biomedicínskych náhrad, "demo kufrík" pre úspešnú aplikáciu mikrodrôtov či prístroj na detekciu pesticídov vo vode.