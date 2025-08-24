Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
KONIEC LETA? Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo

Na snímke snehový poprašok na tatranských štítoch, uprostred Lomnický štít. Foto: TASR - Michal Svítok

Na sociálnej sieti na to upozorňuje Stredisko lavínovej prevencie (SLP).

Autor TASR
Vysoké Tatry 24. augusta (TASR) - Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Stredisko lavínovej prevencie (SLP).

Odporúčame tomu prispôsobiť výber túry, obuv a pribaliť vrstvu oblečenia navyše,“ uviedlo SLP s tým, že počasie je možné sledovať na Meteoportáli Horskej záchrannej služby.
