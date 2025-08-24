< sekcia Import
KONIEC LETA? Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo
Na sociálnej sieti na to upozorňuje Stredisko lavínovej prevencie (SLP).
Autor TASR
Vysoké Tatry 24. augusta (TASR) - Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Stredisko lavínovej prevencie (SLP).
„Odporúčame tomu prispôsobiť výber túry, obuv a pribaliť vrstvu oblečenia navyše,“ uviedlo SLP s tým, že počasie je možné sledovať na Meteoportáli Horskej záchrannej služby.
