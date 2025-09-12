< sekcia Import
Koniec pracovného týždňa bude polooblačný, miestami môže pršať
Teploty sa budú pohybovať medzi 21 až 26 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 21 až 26 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 23 až 26 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 19 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.
zdroj: meteo.sk
