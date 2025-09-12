Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. september 2025Meniny má Mária
< sekcia Import

Koniec pracovného týždňa bude polooblačný, miestami môže pršať

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty sa budú pohybovať medzi 21 až 26 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 21 až 26 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 23 až 26 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.


Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 19 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote